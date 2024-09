Incendios: “Qué mierda tiene que pasar para que el Gobierno sepa que la estamos pasando como el culo”

Un fuerte exabrupto tuvo este jueves el senador Luis Juez cuando en la Cámara alta se trataba sobre tablas el proyecto que declara la emergencia en la provincia de Córdoba, afectada por importantes incendios forestales, y el oficialismo le restaba su apoyo con el objetivo cuidar el equilibrio fiscal.

Luego de que jefe del bloque de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche, anticipara su abstención, Juez expresó su indignación por la actitud del oficialismo. “Qué mierda para que el Gobierno sepa que la estamos pasando como el culo”, dijo el jefe de la bancada del PRO indignado con la postura del oficialismo.

La controversia se desató durante la sesión convocada para tratar, entre otros temas, la ampliación del Registro de Banco Genético, en la cual los tres senadores por Córdoba, Juez, Carmen Alvarez Rivero (PRO) y Alejandra Vigo (Unidad Federal) pidieron que se trate sobre tablas un proyecto que declara la emergencia en la provincia.

El pedido de los cordobeses fue apoyado por unanimidad como así también el dictamen en comisión. Pero la tensión surgió al momento del tratamiento del proyecto, cuando el presidente del bloque oficialista, Ezequiel Atauche pidió la palabra. “Estamos de acuerdo con la lucha contra el fuego pero no hay partidas asignadas y vamos abstenernos en el voto”, dijo.

Rápido salió a cruzarlo la senadora Alejandra Vigo quien calificó como “extemporáneo” el gesto del oficialista de abstenerse a la iniciativa y apuntó que tendría que haber expresado cuando se habilitó el tratamiento.

Pero la tensión creció cuando tomó la palabra Juez, quien luego de aclarar que su intención no era hablar, descargó su bronca contra la actitud del bloque oficialista y el Gobierno. “Qué mierda para que el Gobierno sepa que la estamos pasando como el culo”, expresó el cordobés.

“Qué mierda más tiene que pasar en mi provincia para que los dirigentes políticos entiendan que hay gente que perdió todo”, continuó Juez completamente indignado. Allí, el senador aclaró que no es cuestión de plata. “Lo único que establece es que el gobierno se junte con el gobernador, que ni siquiera es de mi palo y que vea cómo le da una mano a la gente que la está pasando mal”, precisó.

En este contexto, el senador recordó lo realizado desde su bloque para garantizar los proyectos enviados desde la Casa Rosada. “No es para recibir un cachetazo en la nuca, mucho menos este senador que hace 9 meses que le esta poniendo el pecho a este Gobierno”, disparó el legislador.

El Senado terminó aprobando el proyecto de declaración de “emergencia ambiental, económica y habitacional” de la provincia de Córdoba, por el término de 180 días, con la posibilidad de prorrogarlos por el mismo período, a raíz de los incendios forestales que se agudizaron en los últimos días.

La propuesta fue apoyada por 55 votos y hubo tres abstenciones que pertenecieron a los libertarios Ezequiel Atauche, Vilma Bedia y Bruno Olivera.

Durante el debate, Juliana Di Tullio aprovechó la tragedia para cargar contra el Gobierno acusándolo de “negacionismo ambiental” y recordó que el presidente Javier Milei declaró en su momento que “el calentamiento global es otra mentira del socialismo”.

Obviamente, la senadora K salió al cruce de la polémica generada por el mensaje que el Presidente compartió en sus redes sociales en el que acusaban a La Cámpora de haber provocado intencionalmente el desastre e indicaba que había 17 detenidos de la agrupación kirchnerista.

“En vez de poner guita para que vayan las brigadas de Defensa Civil a ayudar pone brigadas de trolls pagadas por el Estado a inventar que 17 militantes de La Cámpora fueron los que prendieron fuego Córdoba, una mentira total”, declaró Di Tullio.