Compartir

Linkedin Print

El licenciado Héctor Machado, coordinador del Plan Provincial de Manejo del Fuego, informó respecto a la actual situación de los focos de incendios, advirtiendo que “no ha cambiado mucho con las lluvias”.

En ese sentido, aclaró que “las precipitaciones no han sido en toda la provincia, solo en algunos lugares”. Más allá de eso, remarcó que “hay una cantidad de incendios que se han apagado de manera natural con las lluvias”.

Sin embargo, expresó que “lamentablemente siguen los problemas de los incendios”, señalando que, para febrero, se pronostica un mes seco con un déficit hídrico importante en la región; y agregó que “las temperaturas seguirán siendo elevadas”.

En ese orden, el especialista indicó que “estamos en un periodo estival donde las temperaturas son altas y las lluvias no están presentes, por lo tanto, tenemos muy bajo porcentaje de humedad, en algunos lugares 0%, sobre todo del centro hacia el oeste de la provincia”.

Además, se suman los vientos que “tienen una velocidad significativa y la escasa humedad de la vegetación”, por lo que advirtió que “todas estas condiciones hacen que un pequeño fuego que inicia, se pueda convertir un gran incendio”.

En cuanto al mes de enero, Machado informó que “hemos tenido en Formosa, 66 mil puntos calientes”, considerando este, como “un numero altísimo”; y a modo de aclaración, señaló que “acá se fabrica carbón y ladrillos, es decir que muchas veces esos puntos calientes que capta el satélite son de esta actividad, rondando un 10 al 20%”.

De esa manera, sostuvo que, en el Departamento Patiño, hacia el este, es donde se producen más focos de incendios.

Además, puso en valor el trabajo profesional del Cuerpo de Bomberos de provincia de Formosa, que están desplegados en ocho destacamentos y unidades móviles en diferentes puntos del territorio provincial.

Por último, el titular del área recomendó evitar la quema de “cualquier cosa”, ya sea en campos o terrenos baldíos; y solicitó: “Hay que hacer las cosas como corresponde, si cortan el pasto deben tirar a la basura, no quemar”.

Compartir

Linkedin Print