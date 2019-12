Incertidumbre de empleados municipales de Estanislao del Campo por posibles despidos

Compartir

Javier Albornoz, del sindicato municipal de Estanislao del Campo, en comunicación con el Grupo de Medios TVO informó que entre el lunes y martes unos 178 empleados del Ejecutivo municipal no pueden ingresar al edificio de la intendencia a realizar sus labores por supuestos despidos de la nueva gestión del intendente, Arnaldo Barrios; En este sentido dijo que «esto genera incertidumbre porque son trabajadores que tienen hasta 36 años de antigüedad y no sabemos que podría llegar a pasar».

«Se comenzó a generar una incertidumbre, por la falta de pago de los haberes y el atraso de los mismos, que lo abonaron el viernes y se liquidó a todo el personal de la municipal por lo que esa parte se solucionó. Ahora entramos en otro conflicto porque primero quedaron despedidos 100 empleados y ahora 78 más, pero de todo manera no hay ningún documento y decreto que abale a esto, pero no quieren que firmen el libro de ingreso y egreso al edificio de la Municipales; ante esta situación el lunes firmamos un acuerdo entre dos conejales, y ahí se levantó la medida de los trabajadores para seguir firmando el libro de forma normal, pero ayer nos volvimos a encontrar con el mismo problema, esto volvió a generar incertidumbre porque hay decretos que dejaron sin efectos y quedaron los empleados sin trabajo aduciendo diferentes argumentos», comenzó explicando Albornoz.

Asimismo indicó que «esto genera mucha preocupación al personal e incertidumbre porque no se sabe que va pasar y a quien le puede tocar, hoy somos más de 100 personal de la municipalidad que tienen hasta 36 años de antigüedad, porque ellos están tratando de detectar personal que fueron nombrados en los últimos seis meses, pero en esta medida estamos involucrados todos, no supieron separar el personal antiguo del personal nuevo y esto generó un grave problema».

Y añadió que «la Municipalidad trabaja en forma normal porque la parte del sector de obras públicas, maestranza y servicio, motorizada, el problema se genera dónde está el personal administrativo».

A su vez informó que «hay alrededor de 400 empleados municipales, el personal jornalizado cobra entre 2700 pesos y 3500, un personal de categoría 20 está entre 5000 y 5500 pesos y un personal categoría máxima cobra 9.000 pesos. El sueldo es muy bajo pero como no hay fuente de trabajo esto les sirve a mucho, porque si bien es significativa la suma con esto cubren los servicios».

«Habíamos llegado a un acuerdo con la gestión anterior de trabajar 3 horas, entonces como la mayoría son albañiles, vendedor ambulante o trabajan otro lugares, así podían cubrir las necesidades y mantenerse», contó.

Resaltó que «lo más importante de los trabajadores es la obra social que tenemos, porque de lo contrario en caso de enfermedad es imposible hacernos atender o trasladarnos de acá a Formosa nos cobran mil pesos, más una consulta o estudio pro eso lo más fundamental para nosotros es la obra social y es por eso que los compañeros están preocupados porque la mayoría esta con problemas de salud bastante complicados, como también el aporte de la jubilación».

«Estamos esperando respuestas nos van a dar, pero creo que las cosas se están normalizando, los empelados ya están firmando la entrada y salida en el libro porque el jefe de la regional intervino y esto hizo que se normalice la situación, vamos a quedarnos afuera pero en el lugar de trabajo, hasta que podamos ingresar y se solucione todo», cerró Albornoz.