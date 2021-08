Incertidumbre por la continuidad de Kylian Mbappé en el PSG

Compartir

La llegada de Lionel Messi a París eclipsó por unos días lo que se avecinaba como un grave problema para el PSG: la renovación de Kylian Mbappé, la cual continúa sin hacerse oficial a menos de un año del final de su contrato.

Antes del arribo del astro argentino, mucho se especuló sobre la posibilidad de que el delantero francés abandonara la entidad al dilatar su respuesta a las reiteradas ofertas para que siga en la Ciudad de las luces.

Finalmente, cuando todo parecía que con el fichaje del rosarino iba a formar una de las delanteras más temibles del continente, desde España aseguraron que habría pedido reunirse con Nasser Al-Khelaïfi para que negocie con el Real Madrid.

Según reveló el programa español El Chiringuito, la estrella parisina “no tiene previsto hablar públicamente y pedir que lo dejen marchar para no provocar a nadie. Mbappé le va a pedir una reunión al presidente del PSG y en esa reunión le va a pedir que lo dejen marcharse al Real Madrid, que negocie con el Real Madrid”.

Deportes Cuatro, en tanto, aseguró que el Real Madrid ya tendría una oferta para presentar en el caso de que el club francés decidiera abrirse a negociar la salida del joven prodigio. “Al estar en su último año de contrato, el acuerdo no pasaría de los 150 millones de euros”, remarcó.

Esta petición llegaría después de varios factores que giran en torno a su continuidad o su salida de la institución. En un principio fue el propio empresario qatarí el que se refirió a esta situación en medio de la presentación de Lionel Messi.

“Es jugador del PSG y se queda. Tiene mentalidad ganadora, es muy competitivo, y creo que ahora no podemos hacer un equipo más competitivo, ya no tiene excusa y no se puede hacer más”, manifestó Al-Khelaïfi, haciendo referencia a que son uno de los candidatos a conquistar la tan ansiada Champions League.

Posteriormente, los aficionados del Paris Saint Germain respiraron tranquilos al ver el recibimiento que le dio al astro argentino a través de sus redes sociales: “Bienvenido a París, Leo”, escribió junto a una foto de ambos fundidos en un abrazo.

Sin embargo, durante el fin de semana se volvieron a encender las alarmas, después de que los aficionados se pronunciaran a través de silbidos cuando el futbolista salió al campo en la victoria contra el Estrasburgo por 4-2.

Los rumores tomaron mayor trascendencia horas más tarde, cuando trascendió una imagen del cumpleaños de Ander Herrera, uno de los miembros del plantel, en la que aparecían todos los futbolistas menos Kylian Mbappé.

El delantero galo se encuentra en una importante encrucijada con respecto al futuro de su carrera deportiva. La presión por conocer su decisión es meramente por motivos financieros. En el caso de que no quiera renovar su contrato, el PSG está prácticamente obligado a venderlo antes de septiembre para obtener un rédito económico por su venta, en el caso de que no logre hacerlo, el futbolista podría salir gratis en junio del 2022.

