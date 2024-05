Incidentes en una protesta por crimen de un «delivery»

Graves incidentes en una protesta por el crimen de un repartidor en Tres de Febrero: incendiaron un patrullero y cinco autos en plena avenida. La víctima de 30 años fue asesinada de un disparo en un intento de robo de dos motochorros.

Sus compañeros de delivery se manifestaron en la comisaría, prendieron fuego neumáticos y destruyeron un móvil policial.

Luego del crimen de Emanuel López Ledesma, un delivery de la zona, un grupo de repartidores se concentró en la avenida Márquez, en la localidad de Martín Coronado, en el partido de Tres de Febrero, y generó graves incidentes frente a la comisaría. En medio de la protesta, fue incendiado un patrullero de la Policía bonaerense. El fuego tomó también cinco autos particulares estacionados.

Ledesma fue asesinado el domingo de un disparo de arma de fuego por dos motochorros que lo interceptaron cuando estaba por retirar un pedido de una pizzería. Los delincuentes huyeron y le sustrajeron el teléfono celular.

Cuando las llamas del patrullero tomaron otros dos vehículos estacionados sobre la avenida, salió el comisario e intentó dialogar con los manifestantes para pedirles que desalojen la avenida. Los motoqueros no lo dejaron hablar y le anticiparon que se quedarán allí hasta el velorio de la víctima.

«Hagan algo por la gente, por favor, nos están matando. Nos están matando en la calle», le dijo uno de los repartidores al comisario. «Justicia por Manu, un pibe trabajador. Están matando a los pibes que salen a trabajar. Estamos acá porque no nos dan respuestas, cada vez que te roban te salen con cualquier invento. ¿Me vas a decir que ellos no saben quién roba, quién mata, quién vende? Todo saben», indicó un compañero.