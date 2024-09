Incómodo momento de Felipe Contepomi en conferencia de prensa

Tras la derrota de Los Pumas ante Sudáfrica por 48-7 en el cierre del Rugby Championship 2024, Felipe Contepomi brindó una conferencia de prensa que fue concluida de manera unilateral por el entrenador argentino al recibir una pregunta que lo ofendió.

Como es costumbre en este tipo de eventos, una vez finalizado el partido, entrenador y capitán se acercan hasta la zona donde se sitúan los diferentes medios de comunicación para responder a las inquietudes periodísticas. En esta oportunidad, Felipe estuvo acompañado por Julián Montoya, quién también se vio sorprendido con la decisión del técnico de contestar y dar por terminado el ida y vuelta periodístico.

Todo transcurría con normalidad en el Estadio Mbombela de Nerspruit hasta que un periodista sudafricano le cuestionó al head coach de 47 años por una supuesta visita al vestuario de los árbitros en el entretiempo. Al escuchar la inquietud, a Contepomi se le transfiguró la cara, cambió el tono y despejó sus inquietudes con vehemencia y claridad. “Estás equivocado porque no se donde queda el vestuario del árbitro”.

“No fui al entretiempo, no sé de dónde lo sacaste. Estoy decepcionado de que me hagas esa pregunta y me gustaría saber de dónde lo sacaste”, agregó quien conduce los destinos del seleccionado albiceleste.

A su vez, si bien el surgido en Newman negó ese tipo de actitud, admitió que se acercó a la terna arbitral: “Solo hablé con el árbitro después del partido. Conozco a Ben O’Keeffe muy bien, hablamos y le dije que le enviaremos una revisión y el dijo sí. Eso fue todo y estamos bien con los términos del intercambio”. Antes de retirarse, el exPuma concluyó: “Me sorprende que tengas esa mala información. Necesitás tener cuidado porque sos periodista y necesitás chequear la información. Eso es una mentira. Es la última pregunta, me voy”.