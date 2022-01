Increíble: el árbitro de Túnez-Mali finalizó dos veces antes el partido

Compartir

El juez Janny Sikazwe protagonizó un insólito momento: concluyó el juego a los 85 minutos y luego del error lo volvió a terminar a los 89′. La Federación Africana pidió a los seleccionados que regresen al campo de juego, pero Túnez no quiso ingresar.

El papelón no terminó ahí, ya que el encuentro de la primera fecha del grupo F se intentó reanudar 40 minutos después para jugar el tiempo restante, pero Túnez se negó a salir del vestuario y finalmente Mali ganó por 1-0.

El primer partido de la jornada de miércoles del campeonato continental quedará en la historia por la pésima actuación del árbitro zambiano Sikazwe, quien es internacional de FIFA desde 2010. El juez pitó el final del partido a los 85 minutos cuando Mali ganaba por 1-0 desde los 3′ del segundo tiempo por el gol de Ibrahima Kone, mediante un tiro penal.

Ante el reclamo del banco de Túnez y la advertencia de sus asistentes, Sikazwe se dio cuenta del error y reanudó el partido. Sin embargo, cuando el reloj de la transmisión oficial marcaba el minuto 89, el árbitro volvió a dar por finalizado el encuentro.

Además de los segundos que restaban para llegar a los 90 minutos reglamentarios, el árbitro determinó el final del partido sin adición, cuando se habían producido cinco ventanas de cambios, una atención médica y un chequeo de VAR para cobrar el penal que definió el resultado.

Unos 40 minutos después del final, el equipo arbitral y los jugadores de Mali volvieron a salir del campo de juego del estadio de Limbé, en Camerún, por pedido de la Federación Africana, para jugar los minutos que restaban, pero el plantel de Túnez decidió no volver.

