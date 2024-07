Incremento salarial: “En Formosa, la educación es una cuestión de Estado y estos anuncios así lo demuestran”

El pasado viernes 12, el gobernador Gildo Insfrán anunció un nuevo incremento salarial del 28% para la Administración Pública Provincial, noticia que, en palabras del subsecretario de Educación, el profesor Luis Ramírez Méndez, fue recibida con “una alegría formidable”.

El funcionario del MCyE también destacó la creación del nuevo rubro que beneficia a los docentes de toda la provincia y que fue informado en paralelo al aumento de haberes: el “Complemento Docente por Servicios”.

Cabe repasar que este es un beneficio no bonificable, asociado al tiempo prestacional de actividad del agente, valorizado en once tramos y que consistirá en una suma fija a percibir por persona, cuyos valores mínimos y máximos serán: $50 mil por un año de servicio, y $387 mil por 24 años o más de servicio.

Tal es así que Ramírez Méndez, con firmeza, declaró que “en Formosa, la educación es una cuestión de Estado y es el nuevo rostro de la justicia social”, fundamentando que “estos anuncios así lo demuestran”.

Al respecto, agregó categórico que “a pesar de los acechos que la provincia recibe por parte del Gobierno nacional”, este tipo de anuncios son posibles porque “Formosa tiene un Gobernador que no se regala, no se alquila, ni se vende”, citando las palabras de Insfrán en el discurso brindado durante la inauguración del sistema de alumbrado público en Fortín Soledad, el mismo viernes 12, pero en horas de la tarde.

A su vez, hizo notar que “desde febrero pasado, el Estado formoseño se hizo cargo de los ítems de Conectividad y el Fondo de Incentivo Docente (FONID) que fueron eliminados por las políticas de Javier Milei, pero que en realidad a cada docente les corresponde por ley”, dejando en claro que esto es desconocido por el Presidente de la Nación.

“Pero, en Formosa, el gobernador Insfrán se puso firme y como tenemos una provincia con una administración ordenada, se pudo y se puede continuar afrontando estos gastos, permitiendo así poder abonarles estos ítems a los docentes”, cerró.