Indec: la inflación de julio fue del 1,9% y acumula un 36,6% en los últimos 12 meses

Este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a la cifra de inflación de julio, que rebotó respecto a junio y fue del 1,9%, y acumuló en el año una variación de 17,3%.

La división de mayor aumento en el mes fue Recreación y cultura (4,8%), seguida de Transporte (2,8%), por alzas en Transporte público y Funcionamiento de equipos de transporte personal.

La división con mayor incidencia fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,9%) por aumentos en Verduras, tubérculos y legumbres, Carnes y derivados y Pan y cereales en las regiones GBA, Pampeana, Noreste, Noroeste y Cuyo. En cambio, en Patagonia la mayor incidencia se registró en Transporte (2,8%).

Las dos divisiones con las menores variaciones de julio fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,6%) y Prendas de vestir y calzado (-0,9%).

A nivel de las categorías, los precios Estacionales (4,1%) lideraron el incremento, seguidos de Regulados (2,3%) e IPC núcleo (1,5%).

Pese a la suba, tanto el ministro Luis Caputo como el presidente Javier Milei valoraron el date la inflación núcleo, el más baja desde enero de 2018.

«La núcleo en 1,5%…!!! Luis Caputo muchas gracias por ser el mejor ministro de economía de la historia por lejos…!!!», escribió el mandatario en su cuenta de X.

«La media móvil de 3 meses de la inflación general se ubicó por debajo de 1,7% y fue la más baja desde noviembre de 2017», agregó por su parte Caputo, como otro dato «positivo» a tener en cuenta.

En líneas generales, las consultoras privadas más reconocidas estimaban que la suba que experimentó el dólar durante julio (el oficial acumuló $ 165 en un mes) no iba a tener un impacto notorio en el IPC.

Incluso, de acuerdo a los relevamientos, dos de las principales consultoras coincidieron en una proyección sobre alimentos y bebidas que le traía alivio al Gobierno, que aspiraba a mantener la inflación por debajo de los dos puntos.

En lo que respecta a los alimentos y las bebidas, la consultora que encabeza Marina Dal Poggetto indicó que «prácticamente no se registraron variaciones (+0,03%) durante la cuarta semana de julio, marcando una desaceleración de 0,4 p.p. respecto a lo registrado la semana previa».

«Con este dato la inflación en alimentos consumidos dentro del hogar ascendería a 1,5% en julio», calcularon. Al incorporar los aumentos de los alimentos consumidos fuera del hogar, que alcanzaron 3,4%, el indicador total del mes se posiciona en 1,8%.

«La baja respecto a la semana pasada responde principalmente a una inflación menor a la esperada (0,5% versus 0%) en alimentos, donde las carnes y las verduras mostraron caídas, compensando los aumentos registrados por las frutas», señalaron.

Desde la consultora LCG señalaron que durante la quinta semana de julio, los alimentos y bebidas relevados presentaron una caída de precios del 0,4% semanal. La semana previa habían caído 0,2%.

Esa caída estuvo explicada principalmente por el retroceso en verduras (-4,3%), carnes (-1,6) y frutas (-1,3 por ciento). Esta baja puntual, indicó la consultora, se vio compensada por una suba en Lácteos (3,8%) y Bebidas e infusiones (1,1%).

De esta forma, remarcaron que «la inflación promedio 4 semanas se desplomó a 0,7% mensual» aunque aclararon que «en el promedio mensual solo Panificados muestran caída de precios». «Sin ellos la inflación mensual sería del 1,1%», precisaron.

Los mayores aumentos en ese período se observaron en verduras (+2%), bebidas e infusiones y aceites (ambos con 1,5 por ciento) y frutas (1,3%). En contraste, las categorías con menores subas fueron Lácteos (-0,3%) y Panificados (-1,7%).

En cuanto a C&T, estimaron un IPC de 1,9% mensual. Con este dato, la variación de doce meses bajó de 38,8% a 35,5%.

Respecto a los números de julio, consideraron que la dinámica de precios estuvo atravesada por componentes estacionales. «En especial, los ligados al turismo que tienen un pico por las vacaciones de invierno», indicaron. A eso se le sumó un aumento muy fuerte en verduras, señalaron, «el mayor desde marzo pasado».

«De hecho, dejando de lado esos componentes y los regulados, la inflación núcleo fue de 1,4% mensual, la menor para la región desde mayo de 2020 y antes, enero de 2018», puntualizaron.

Según el reporte, recreación y cultura fue el rubro de mayor incremento seguido de bienes y servicios varios. Respecto a alimentos y bebidas no alcohólicas, se registró una suba de 2,3% y se ubicó en cuarto lugar.

Por último, remarcaron que el comportamiento de los precios durante julio no se vio alterado por la suba del tipo de cambio que tuvo lugar.

«En consecuencia, en julio se profundizó la tendencia de suba del tipo de cambio real, desde el piso que tocó entre diciembre y marzo pasados», concluyeron.

La inflación porteña

aceleró en julio

El dato oficial más reciente que podría marcar el camino de la cifra nacional es el de la inflación porteña. En este caso, aceleró en julio y fue del 2,5% en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), una diferencia de 0,4 puntos porcentuales (p.p.) respecto al mes anterior, que llevó a tener una variación interanual del 40,9% y un acumulado en el año del 18,1%.

En la capital del país, la mayor variación mensual se generó en el rubro «Restaurantes y hoteles» con 5,3% seguido por «Seguros y servicios financieros» con 3,8%, «Recreación y Cultura» y Transporte ambos con 3,6% e «Información y comunicación» (2,8%).

El resto se ubicó por debajo del nivel general: «Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles» a la par de «Cuidado personal, protección social y otros productos» con 2,3%; «Educación», 2%; «Salud» y «Alimentos y bebidas no alcohólicas», 1,8%. Mientras que el rubro «Prendas de vestir y calzado» presentó deflación del 0,6%.