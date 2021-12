Indec: precios minoristas subieron 2,5% durante el mes de noviembre

Compartir

Linkedin Print

El índice de Precios Minoristas aumentó durante noviembre 2,5%, por debajo del 3,5% que había registrado tanto en septiembre como en octubre, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), con lo que se conformó como el menor registro del año junto con agosto. Con esta suba, y cuando solo falta sumar la inflación de diciembre, el Costo de Vida acumuló un alza del 45,4 % en el 2021 y 51,2 % en los últimos 12 meses.

Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 2,1% mensual versus 3,4% en octubre, con desaceleración de casi todos los rubros, en la que influyó el programa de Precios Cuidados.

Los productos Estacionales aumentaron solo 0,5% mensual, frente al 8,1% en octubre, con fuerte caída en los precios de las Verduras.

También redujo su tasa de inflación los Regulados hasta 1 % mensual, ante el 1,9% de octubre, con subas en electricidad, y en transporte público en el interior del país, mientras que la inflación núcleo fue de 3,3% mensual.

Restaurantes y hoteles resultó la única división que aceleró su tasa de inflación y lideró los aumentos del mes con el 5 % frente al 4,1% en octubre, seguido por Prendas de vestir y calzado con el 4,1% ante el 5,1% anterior. En noviembre, redujeron su tasa de incremento casi todas las divisiones. Alimentos y Bebidas no alcohólicas aumentó 2,1% mensual (3,4% en octubre), con la fuerte caída de Verduras. También redujeron los rubros con productos incluidos en el acuerdo de precios como Bebidas alcohólicas y tabaco, con el 1,1% (2,2% en octubre) y Bienes y servicios varios, 2% (3 % anterior), sobre todo por el impacto en productos de cuidado personal.

El rubro Salud aumento 2,4% (4,7% en octubre) luego de tres meses con subas autorizadas de prepagas, Transporte, 2,2% (3,1% anterior) por menores aumentos en transporte público que el mes pasado y Recreación y Cultura, 1,5% (4 %). Otras divisiones que continuaron estables con tasas de aumento más bajas como Comunicación, con el 0,8% (1,1% en octubre) y Educación, 0,8% (1,4% anterior).

En lo que va del año, y cuando solo resta sumar diciembre, la inflación minorista ascendió a 45,4% con alzas del 44,2% en “Alimentos y Bebidas”, 57,1% en Prendas de vestir y Calzado; 51,1% en Salud, que registro tres aumentos consecutivos, de agosto a octubre, en la cuota de la medicina prepaga; 50,2% para Transporte. También se anotó un alza del 56,2% para Restaurantes y hoteles, que volvieron a operar luego de la pandemia, y del 54,6% en Educación, por el aumento en la tarifa de las escuelas y colegios privados.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró que «el problema principal que se ha enfrentado en 2021 ha sido la dinámica inflacionaria y es central atacar este problema».

Guzmán, que presentó el jueves el proyecto de Ley de Presupuesto 2023 ante la Cámara de Diputados, aseguró a que este aumento de precios se debió al «fenómeno global» del aumento de los precios internacionales, en particular de los alimentos, aunque también reconoció la presión adicional de «factores monetarios».Pese a que desde la elaboración del Presupuesto 2022 en agosto, la inflación se aceleró y en octubre fue del 3,5% mensual -la más alta desde mayo-, el ministro ratificó su proyección de una suba en los precios del 45% interanual en 2021 y un 33% en 2022.

Compartir

Linkedin Print