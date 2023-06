Independiente: Barreto se va al fútbol mexicano

Nueva baja para Ricardo Zielinski, y esta vez no por lesión: Sergio Barreto, uno de los capitanes de Independiente, será vendido al Pachuca de México. Ricardo Zielinski está a punto de perder a un jugador clave en el armado titular. No es por lesión ni por suspensión; es por una venta que está a paso de concretarse. Se trata de Sergio Barreto, el defensor de 24 años que tiene un pie y medio en el fútbol mexicano.

¿Se va? Todavía no puede decirse que su partida es un hecho, aunque todo está encaminado para que eso suceda y se termine confirmando en las próximas horas si es que se terminan de ultimar los detalles de una operación que le dejará a Independiente unos 2.200.000 de dólares por el 70 por ciento del pase del correntino.

El Grupo Pachuca puso su fuerte interés hace unos días en este zaguero surgido de la cantera del Diablo que acumula 119 partidos en el Rojo y un gol. La negociación se inició con una primera oferta de dos millones de dólares que luego fue mejorada y cayó bien en la dirigencia del cuadro de Avellaneda porque necesita dinero de manera imperiosa para poder pagar la abultada deuda con el América que lo tiene inhibido.

Se trata de 5,7 millones de la moneda norteamericana. Con lo que ingrese por Barreto (si se termina sellando su transferencia) más lo recaudado en la colecta de los hinchas que lidera Santiago Maratea (lleva más de 800 millones de pesos) ya se alcanzaría a cubrir el monto.

Barreto no juega hace 15 días por un esguince de tobillo izquierdo y aguarda expectante para saber si volverá o no a vestirse de rojo. ¿Qué falta? Resolver cuestiones impositivas que serían absorbidas en partes iguales por la dos partes, detalles de la forma de pago y la opción de compra por el 30 por ciento restante (serían de 500 mil dólares).

El 24 de febrero pasado este defensor había renovado su vínculo hasta diciembre de 2024 con la promesa de ser transferido al exterior si llevaba un ofrecimiento concreto. Es que Independiente había desestimado un interés de Boca y otro de afuera y el central buscaba dar un salto en su carrera, más allá de ser uno de los capitanes actuales en el vestuario de Independiente.

Esta vez parece que se le cumplirá su deseo. Para el Rojo significará un alivio desde lo económico, aunque para el Ruso Zielinski sea un problema ya que no tiene muchas variantes en el plantel profesional en la defensa.

