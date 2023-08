Independiente: Carlos Tevez es el nuevo candidato para reemplazar a Zielinski

El ‘Apache’ accedió a juntarse con la CD del ‘Rojo’ este lunes tras un primer contacto telefónico de este domingo. El encuentro se dará en un contexto de quiebre entre las autoridades del club de Avellaneda porque no hay un consenso por el proyecto del futuro director técnico.

A contrarreloj y pensando en la segunda fecha de la Copa de la Liga, Independiente continúa buscando entrenador. Este lunes habrá un acercamiento con un nuevo candidato: Carlos Tevez, quien accedió a reunirse tras un primer contacto telefónico.

La dirigencia del ‘Rojo’ mantuvo una charla “muy positiva” con el ‘Apache’ este domingo tras la salida de Ricardo Zielinski y concretaron una reunión para este lunes con el objetivo de escuchar el proyecto deportivo del exDT de Rosario Central y consensuar una idea, según pudo saber Doble Amarilla. El encuentro será encabezado por Juan Marconi, Carlos Montaña y Carlos Sartori y, en caso de que finalice con resultado positivo, se convertirá en el nuevo técnico de Independiente.

El contexto de elección del nuevo entrenador no es claro en Independiente debido a que hay un quiebre en la dirigencia y las autoridades están divididas en tres sectores: Grindetti-Ritondo; Daniel Seoane; y, Jorge ‘Puma’ Damiani. Las diferencias entre los directivos radica en las características que requieren del entrenador para el momento que atraviesa el equipo.

Pese al intento de Néstor Grindetti de convencer a Ariel Holan de que firme su regreso al banco de suplentes de Independiente, el DT rechazó la propuesta, según pudo averiguar Doble Amarilla. Cabe destacar que Mauricio Isla dejó de tener continuidad en la Unión Católica por no tener un buen comportamiento y, tras varias discusiones con Holan, el club chileno decidió rescindir su contrato. Otros dos nombres que propuso este sector, que también respondieron negativamente, son Gabriel Milito y Daniel Garnero.

Por otro lado, Seoane intentará, hasta último momento, hacer lo imposible para la contratación de Mauricio Pellegrino. El ex futbolista actualmente dirige a la Universidad de Chile.

Por último, Jorge ‘Puma’ Damiani pretende a Lucas Pusineri, quien dejó de ser el entrenador de Atlético Tucumán tras la victoria ante Unión de Santa Fe a fines de la Liga Profesional de Fútbol. El DT colocó al ‘Decano’ lejos de la zona de descenso y casi libre de la lucha por la permanencia en la máxima categoría de Argentina.

Por lo pronto, y con la segunda fecha de la Copa LPF al caer, Hugo Tocalli (coordinador de las divisiones juveniles del club) dirigirá la práctica de este lunes. El ‘Rojo’ recibirá a Vélez el próximo domingo 27 desde las 19:15 en un duelo clave en la zona baja de la tabla general.

