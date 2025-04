Independiente derrotó 2-0 a San Martín de San Juan y se aferró a la punta del Grupo B del Apertura

Desde que la pelota comenzó a rodar por el Libertadores de América, Independiente intentó imponer condiciones ante San Martín de San Juan para quedar en soledad en la cima del Grupo B del Torneo Apertura.

Las limitaciones de Rodrigo Cáseres y la velocidad de Lautaro Millán representaban un combo letal para el conjunto de Leandro Romagnoli, pero el Rojo no lograba llegar al gol por la falta de precisión de Pablo Galdames.

Las respuestas del equipo del Pipi llegaban con los remates de media distancia de Sebastián Jaurena y la experiencia de Diego González, pero las herramientas del Santo no lograban inquietar a Rodrigo Rey.

En el complemento, el pleito continuó con la misma sintonía: el equipo de Julio Vaccari se mostraba superior a su rival, pero no podría reflejarlo en el marcador. Las fallas en la definición de Gabriel Ávalos y Álvaro Angulo mantenían con vida a San Martín de San Juan, que a pesar de tener una postura mezquina y conservadora se animaba a lastimar con algún que otro contragolpe aislado.

Recién a los 24 minutos del segundo tiempo Independiente logró festejar el ansiado 1 a 0. Fue a través de un tiro de esquina, en el que Ávalos se elevó en el área cuyana para colgarla del ángulo con un cabezazo inatajable para Matías Borgogno.

El triunfo pudo convertirse en goleada, porque el Rojo creció en el aspecto anímico y futbolístico; pero tanto Kevin Lomónaco como Santiago Hidalgo desperdiciaron sus claras oportunidades para ampliar la ventaja.

Cerca del final, cuando el cronómetro de Nicolás Lamolina marcaba los 36 minutos de la etapa complementaria, el goleador con pasado en Argentinos Juniors capitalizó una contra letal para resolver el pleito con un disparo cruzado que se convirtió en el 2 a 0. El Diablo mira a todos desde arriba y su ilusión no la detiene nadie. En Avellaneda quieren terminar con la sequía de los 23 años sin títulos locales.

Formaciones

Independiente: Rodrigo Rey, Álvaro Angulo, Sebastián Valdez, Kevin Lomónaco, Felipe Loyola, Luciano Cabral, Iván Marcone, Pablo Galdames, Diego Tarzia, Gabriel Avalos y Lautaro Millán DT: Julio Vaccari.

San Martín (SJ): Matias Borgogno, Leonel Álvarez, Tomás Lecanda, Rodrigo Cáseres, Alejandro Molina, Nicolás Watson, Diego González, Sebastián Jaurena, Marco Iacobellis, Ayrton Portillo y Franco Toloza. DT: Leandro Romagnoli.

Árbitro: Nicolás Lamolina.

VAR: Álvaro Carranza.

Estadio: Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini.

Hora: 18.00

TV: TNT Sports

Instituto 3-0 Deportivo Riestra

Instituto se impuso por 3 a 0 Deportivo Riestra, en el estadio Juan Domingo Perón. La Gloria ganó con dos goles de Gastón Lodico, uno tras un grave error de Ignacio Arce, y un tanto en su propia valla de Juan Randazzo.

En una primera mitad en la que no hubo emociones, fue el conjunto local el que manejó el balón. Luca Klimowicz tuvo la más clara a los 39 minutos, pero falló cuando quedó cara a cara con Ignacio Arce, ya que su disparo se fue por arriba del travesaño.

Los goles llegaron en el complemento. A los dos minutos, Gastón Lodico abrió el marcador. Luego, tras un grosero error del arquero visitante, Ignacio Arce, Lodico amplió la ventaja. El guardameta quiso salir jugando y le regaló el balón al mediocampista que disparó desde mitad de cancha con el arco a su merced.

Ya sobre el final, Juan Randazzo quiso evitar un centro atrás de Jonathan Dellarossa y descolocó a Arce, por lo que terminó enviando el balón al fondo de la red y estableció el 3-0 final con su gol en contra.

Formaciones

Árbitro: Andrés Merlos.

VAR: Lucas Novelli.

Estadio: Monumental Presidente Perón.

Hora: 15.30

TV: TNT Sports.