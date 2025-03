Independiente dio el golpe, venció a San Lorenzo y se quedó con la cima del grupo

Un emotivo clásico se desarrolló en el Nuevo Gasómetro con muchas cosas en juego. Por la 9ª fecha del Torneo Apertura, Independiente se quedó con la victoria ante San Lorenzo por 2-1 gracias a los tantos de Lautaro Millán y Felipe Loyola –Andrés Vombergar había empatado de penal– y se subió en soledad a la cima del Grupo B a la espera de la presentación de Rosario Central.

El Rojo golpeó primero y abrió el marcador a los 12 minutos. Lautaro Millán recuperó la pelota sobre el sector izquierdo del ataque, trasladó hasta la medialuna del área rival y sacó un remate rasante que se coló junto al palo derecho del arquero azulgrana, Orlando Gill.

Pasado el cuarto de hora, Malcom Braida envió un centro cruzado desde la banda izquierda, Matías Reali bajó la pelota para un Alexis Cuello que anticipó a Kevin Lomónaco con la cabeza, pero el guardameta Rodrigo Rey respondió de buena manera y evitó la caída de su arco.

Sin embargo, el VAR llamó al juez del encuentro Nazareno Arasa para que revise una posible infracción de Lomónaco sobre Cuello. El referí así lo consideró y cobró la pena máxima. Andrés Vombergar se hizo cargo del tiro desde los 12 pasos y lo cambió por gol con un fuerte disparo sobre el palo izquierdo de Rey.

Poco antes de la media hora de juego, Álvaro Angulo envió un centro desde el sector izquierdo del ataque del Rojo hacia la cabeza de Gabriel Ávalos, el delantero lo conectó y exigió la respuesta de Gill, que desvió el balón al córner con sus guantes.

A los 40 minutos, otra vez el VAR fue protagonista: Arasa sancionó penal en favor de Independiente. El juez consideró que Jhohan Romaña cometió una infracción dentro del área sobre Lomónaco a la salida de un tiro libre. No obstante, Lucas Novelli, encargado del VAR, solicitó que su decisión sea revisada. Tras observar la jugada, el referí revocó su fallo al considerar que se había equivocado en su primera determinación.

La primera jugada de peligro en el complemento fue para el Ciclón. A los 10 minutos, Reali llegó hasta la puerta del área, se sacó de encima a un defensor y envió un centro de zurda en busca de Braida. Sin embargo, antes de que el mediocampista conecte el balón, Federico Vera lo anticipó y su cierre se estrelló en el palo derecho del guardameta visitante. Luego, el rebote quedó en los pies de Cuello, pero Vera volvió a evitar la caída al interponerse en el disparo.

Tiempo después, Braida recuperó el balón por la banda izquierda y se lo sirvió a Vombergar con un centro atrás. Acto seguido, el delantero controló y disparó, pero su remate se fue apenas desviado.

Cuando el reloj indicaba que habían transcurrido 30 minutos de la segunda mitad, los dirigidos por Julio Vaccari volvieron a adelantarse en el marcador. Felipe Loyola llegó desde la zona central hasta la puerta del área chica, aprovechó que Daniel Herrera dejó corto un despeje luego de un centro atrás y estableció el 2-1 con un remate que se le escurrió entre las manos a Gill.

Ya en tiempo de descuento, todo Independiente reclamó penal por una mano de Romaña dentro del área. El VAR volvió a ser protagonista y solicitó la presencia de Arasa, quien no consideró que haya existido intención del defensor y descartó cobrar la pena máxima.

Finalmente el marcador no se modificó y los de Avellaneda se llevaron un valioso triunfo del Nuevo Gasómetro de Bajo Flores. Con este resultado, el Rojo llegó a las 20 unidades y se ubica en la punta de la Zona B de manera solitaria al menos hasta que este lunes Rosario Central (17) visite a Talleres de Córdoba. Por su parte, los dirigidos por Miguel Ángel Russo se quedaron con 17 unidades.

Los de Julio Vaccari ahora tendrán por delante uno de los grandes desafíos del semestre: recibirán en el Libertadores de América a Racing en el clásico de Avellaneda el domingo 16 de marzo desde las 16.00. El Ciclón, por su lado, visitará en Mendoza a Godoy Cruz el viernes 14 desde las 21.