Independiente: la idea de Pusineri para jugar contra River y la probable formación

Compartir

Linkedin Print

Las ilusiones se renuevan en Independiente, que deberá comenzar su 2020 el próximo domingo en su casa, el Estadio Libertadores de América, en el clásico ante River postergado de la fecha 14. En la previa de este trascendental encuentro para el rojo habló en conferencia de prensa Lucas Pusineri, su flamante entrenador. El DT se mostró, en primer lugar, feliz por reencontrarse con la misma gente que lo vio campeón en 2002. «Tengo la ansiedad lógica de un debut importante en un club con el que tengo sentido de pertenencia», dijo Pusineri.

También fue consultado por el capitán, un tema que viene dando que hablar por estos días en Independiente, pero avisó que aún no lo definió: «El liderazgo no puede estar situado sólo en una sola persona sino en un grupo de referentes. Alguno lo va a hacer de muy buena manera», afirmó.

En cuanto a lo futbolístico, habló sobre lo que pretende de su equipo: «Quiero que el equipo sea peligroso para los rivales. En el entrenamiento de hoy y de mañana sábado vamos a terminar de delinear el equipo», Pusinero sabe que no podrá contar con Braian Romero ya que no llegó el transfer tras su préstamo al fútbol brasilero y no esta habilitado para jugar.

De lo que sí dio un indicio es sobre cómo formará en la delantera ya que adelantó: «Intentaremos lastimar a River con dos delanteros de área». Serían Silvio Romero y Cecilio Domínguez. Además, agregó que quiere «el vértigo, las ganas y la solidez para concretar».

En referencia a la inminente salida del club de Nicolás Figal (se iría a Inter de Miami), pidió refuerzos en la zona de la defensa. «A partir de que los días pasan y uno se va informando, la idea es renovarnos con alguien que pueda llegar de afuera». Otro de los que puede emigrar es el uruguayo Gastón Silva.