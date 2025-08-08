Independiente recibe a River en uno de los clásicos históricos de Argentina

Se viene un partidazo. Este sábado, Independiente recibirá a River por la cuarta fecha del Torneo Clausura. El equipo de Julio Vaccari no atraviesa un buen momento y buscará levantar cabeza ante un Millonario que quiere mantenerse en lo más alto de la Zona B.

Así llega Independiente

al partido vs. River

Independiente, dirigido por Julio Vaccari, buscará recuperarse luego de la eliminación en Copa Argentina y de las derrotas sufridas ante Gimnasia y Talleres en el Clausura. El Rojo, que solamente puntuó en el 2-2 ante Sarmiento en el debut, marcha último en la Zona B y necesita empezar a sumar cuanto antes.

El próximo miércoles, el CAI visitará a la U. de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana, por lo que el DT debe tomar la decisión de si jugar ambos encuentros con titulares y si optar por un mix que le permita llegar de la mejor manera el duelo copero.

Últimos partidos

de Independiente

Belgrano 2 – 0 Independiente | 1 de agosto de 2025 | Octavos de final, Copa Argentina

Gimnasia de La Plata 1 – 0 Independiente | 27 de julio de 2025 | Torneo Clausura

Independiente 1 – 2 Talleres de Córdoba | 20 de julio de 2025 | Torneo Clausura

Sarmiento 2 – 2 Independiente | 13 de julio de 2025 | Torneo Clausura

Gimnasia Mendoza 1 – 2 Independiente | 29 de junio de 2025 | Dieciseisavos de final, Copa Argentina

Así llega River al

partido vs. Independiente

El Millonario, líder de la Zona B con siete puntos, viene de golear 3-0 a San Martín de Tucumán por la Copa Argentina, lo que marcó su tercer triunfo en cuatro partidos este semestre. Previo a ese triunfo, los de Marcelo Gallardo habían igualado 0-0 con San Lorenzo por la tercera fecha del Clausura, encuentro en el que perdieron su puntaje ideal.

La gran duda de MG para este encuentro pasa por la delantera: con Driussi todavía sin ritmo y Salas lesionado, Miguel Ángel Borja se perfila como titular junto a Facundo Colidio, inamovible en el once.

Al igual que su rival, River también jugará entre semana tras el clásico: en su caso será el jueves, día en el que visitará a Libertad de Paraguay por los octavos de final de la Copa Libertadores.

Últimos partidos de River

San Martín de Tucumán 0 – 3 River | 2 de agosto de 2025 | Dieciseisavos de final, Copa Argentina

River Plate 0 – 0 San Lorenzo | 27 de julio de 2025 | Torneo Clausura

Instituto 0 – 4 River | 19 de julio de 2025 | Torneo Clausura

River 3 – 1 Platense | 13 de julio de 2025 | Torneo Clausura

Internazionale 2 – 0 River | 25 de junio de 2025 | Mundial de Clubes

Últimos encuentros

entre estos equipos

River Plate 2 – 0 Independiente | 8 de febrero de 2025 | Torneo Apertura

Independiente 0 – 0 River | 1 de septiembre de 2024 | Liga Profesional

Independiente 1 – 1 River | 9 de marzo de 2024 | Copa de la Liga

River 3 – 0 Independiente | 25 de octubre de 2023 | Copa de la Liga

River 2 – 0 Independiente | 23 de abril de 2023 | Liga Profesional

¿A qué hora juegan

Independiente vs. River?

El partido se disputará el sábado 9 de agosto de 2025 a las 18:30hs en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini.

¿Por dónde ver en vivo

Independiente vs. River?

El partido será transmitido por la señal de TNT Sports. También vas a poder seguir el minuto a minuto por la web de Olé, como siempre.

La probable formación de Independiente ante River

Rodrigo Rey; Federico Vera o Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Nicolás Freire, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Iván Marcone, Luciano Cabral; Walter Mazzantti, Ignacio Pussetto o Gabriel Ávalos y Santiago Montiel. DT: Julio Vaccari.