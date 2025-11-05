Independiente se recuperó ante La Unión

En un partido muy parejo, Independiente de Oliva se impuso por 91-87 a La Unión de Formosa y volvió al triunfo después de dos caídas consecutivas. El desarrollo fue equilibrado de principio a fin, con ambos equipos repartiéndose el dominio del juego y ganando dos cuartos cada uno.

En ese contexto de paridad, la «I» mostró mayor solidez en el cierre y se quedó con una valiosa victoria ante su gente. Rolando Vallejos y Nicolás Marcucci fueron piezas determinantes en el conjunto local, con 19 y 18 puntos respectivamente.

En la visita, Brandon Breavers se destacó como el máximo anotador del encuentro con 25 tantos.

Victoria de Boca en el sur

Boca Juniors venció por 82-70 a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia en el Socios Fundadores, en una nueva fecha de La Liga Nacional. El goleador del encuentro fue Ányelo Cisneros con 28 puntos, mientras que, en la visita, Francisco Caffaro aportó 27 unidades.

El encuentro, disputado en el Socios Fundadores, comenzó mejor para la visita, aprovechando la efectividad en triples por parte de Sebastián Vega y el aporte ofensivo de Francisco Caffaro. A pesar de los intentos por parte de Gimnasia con Alahjan Banks y Ányelo Cisneros, Boca se llevó el primer cuarto por 28-19.

A lo largo del segundo período, el conjunto patagónico logró achicar la diferencia a dos puntos (33-35) con buenas acciones de Cisneros, Emiliano Toretta y del Juvenil Jesús Centeno, pero el Xeneize continuó manejando su ventaja a favor, alejándose en el marcador con los triples de Lucas Faggiano y de Agustín Barreiro para irse al descanso arriba por 46-40.

Tras el entretiempo, Gimnasia volvió a ponerse a un punto en el marcador (45-46) a través de Cisneros, pero la visita con dos triples de Santiago Scala sacó nuevamente una diferencia de nueve puntos (47-56), pese a los intentos por parte del local, el tercer cuarto finalizó 55-62.

En el último período, Boca administró el ritmo del juego a su favor y logró mantener la diferencia a lo largo del cuarto para llevarse la victoria por 82-70.