Independiente: Tevez piensa en grande con un proyecto ambicioso para el 2024

El proyecto Apache 2024 ya está en marcha. El representante del técnico, Adrián Ruocco, mantuvo tres conversaciones con la comisión directiva para comenzar a tratar la renovación del contrato de Carlitos, que caduca a mediados del año próximo. En la última reunión participó el presidente, Néstor Grindetti. Al DT le ofrecerán la extensión del vínculo hasta diciembre de 2026, cuando finaliza el mandato de la gestión actual.

Tevez agarró un equipo que compartía el puesto de descenso por tabla anual junto con Colón y Huracán. Apenas dos meses y medio le alcanzaron para espantar los fantasmas, garantizar la permanencia en Primera e ilusionar a todos con pelear por objetivos mucho más auspiciosos. Lejos de conformarse, ahora redefinió metas, se anima a ir por más y contagió a los jugadores. Carlitos está muy cómodo en el Rojo, pero quiere elevar la vara.

Tevez pretende armar un equipo para dar la vuelta olímpica. Hasta ahora no pudo realizar una pretemporada ya que asumió con el torneo empezado tras la salida de Zielinski. Primero buscará una puesta a punto física muy fuerte para que el equipo tenga el ritmo y la intensidad que pretende. La idea es que el grupo viaje a Miami unas dos semanas para trabajar a fondo y organizar dos o tres amistosos con equipos mexicanos. En los últimos días algunos jugadores comenzaron a tramitar la visa de Estados Unidos.

Los jugadores que deben

pegar la vuelta al Rojo

El técnico se juntará a fin de año con la dirigencia para evaluar altas y bajas. Quiere retener a Javier Báez y Damián Pérez, cuyos contratos se terminan. Martín Sarrafiore y Agustín Mulet se irán. Y evaluarán la situación de Silvio Romero, quien debe volver tras su préstamo en Fortaleza y tiene un año más de contrato en el club. El delantero de 35 años percibe un sueldo alto y el técnico no descarta charlar con él para averiguar cuál es su intención.

Carlitos quiere cuatro refuerzos. Aún no deslizó nombres, pero considera imprescindible incorporar dos de jerarquía para fortalecer el plantel. Sus prioridades son un atacante y un zaguero. Si es necesario, él está dispuesto a tener un rol activo en el mercado y podría asumir el compromiso de encargarse de hablar con los jugadores para manifestar su interés y seducirlos.

Uno de los objetivos de Tevez a corto plazo será recuperar a Mancuello, quien tuvo problemas físicos (ver aparte). Además, el entrenador pretende un trabajo serio y de forma mancomunada con Reserva e Inferiores. Por eso tiene mucho diálogo con Pedro Monzón y ya concurre con asiduidad a presenciar partidos de los juveniles para conocer con precisión qué materia prima hay. Tevez quiere que el Rojo vuelva a apuntar a lo más alto, como manda su historia.

Los contratos que terminan:

dos siguen y dos se van

Son cuatro los contratos de futbolistas de Independiente que finalizan el 31 de diciembre. Dos de ellos parecen tener escrito el punto final para su ciclo en Independiente. Y a los otros dos les quieren renovar para que continúen en el club de Avellaneda, pero por ahora no hubo acuerdo y las negociaciones se intensificarán en los próximos días.

Javier Báez y Damián Pérez son dos futbolistas que, tanto el entrenador, Carlos Tevez, como los dirigentes, desean que sigan en el Rojo el año que viene. El central de 33 años es titular y suele conformar la zaga con Joaquín Laso. Por su parte, el lateral izquierdo de 34 años parecía tener un pie afuera de Independiente ya que había perdido el puesto con Ricardo Zielinski, pero recuperó protagonismo desde el desembarco de Carlitos, se adueñó del flanco izquierdo de la defensa y es por eso que buscarán extender su vínculo. Hasta el momento hubo algunos sondeos para conocer sus pretensiones, pero aún no se llegó a un arreglo y las conversaciones continuarán en los próximos días.

El objetivo de recuperar

a Mancuello

Así como logró recuperar a Iván Marcone y lo llevó a recuperar la confianza perdida, Carlos Tevez ahora se planteó el objetivo de que Federico Mancuello logre acercarse a su techo de rendimiento. El entrenador advierte que aún no tuvo un nivel acorde a su potencial y una de las metas que se planteará de cara al 2024 es facilitarle todas las herramientas y acompañarlo para que levante.

En el cuerpo técnico de Independiente coinciden en que el problema que arrastra el volante ofensivo de 34 años es físico. Su último partido fue ante Atlético Tucumán (2-1) en el estadio José Fierro. Y no pudo completar el partido ya que sufrió una distensión de grado uno en el isquiotibial de la pierna izquierda. Esta semana transitará la recta final de su recuperación y apuntan a que pueda estar a disposición para el partido del domingo frente a Talleres, en Córdoba.

Mancuello llegó al Rojo a mediados de año, proveniente del Puebla de México, y firmó contrato hasta fines de 2025. Desde su regreso a Avellaneda disputó 12 partidos, todos de titular, y en diez no completó los 90 minutos. Aún no logró convertir goles y le costó adaptarse tanto al ritmo del fútbol argentino como al nivel de intensidad que Tevez pretende darle a su equipo.

El técnico ya mantuvo algunas conversaciones con el jugador para interiorizarse acerca de los motivos que, hasta el momento, le impidieron tener un desempeño más acorde a sus posibilidades. “Le vienen costando los partidos. Viene de México, con otra intensidad, y creo que su tema es físico. Tenemos que hablar y poner las cartas sobre la mesa, porque es una figura clave para mí”, expresó Carlitos a fines de octubre.

Tevez tiene diálogo fluido con Mancu, quien se exigirá al máximo para volver a mostrar el nivel futbolístico que supo mostrar en el pasado en Independiente. El Apache lo respalda y cree que, cuando logre readaptarse al ritmo del fútbol argentino, será casi como sumar un refuerzo de lujo.

Los jugadores que vuelven

A fin de año tienen que regresar de sus préstamos Silvio Romero, Messiniti, Zurita, Ortega, Fernando Chávez, Mauro Molina, Lezcano y Sosa Uugolini. Cada caso será analizado por el cuerpo técnico.