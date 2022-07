Independiente y Atlético Tucumán jugarán hoy a puertas cerradas en cancha de Platense

Compartir

El encuentro entre el Rojo y el Decano se celebrará en el día de hoy desde las 11 en el estadio Ciudad de Vicente López. Se había postergado ayer por los disturbios en la sede del club de Avellaneda

Por decisión de Aprevide, el duelo entre Independiente y Atlético Tucumán que estaba pautado para hoy a las 18 en el estadio Libertadores de América-Enrique Bochini quedó suspendido tras los graves incidentes que se produjeron en las zonas aledañas a la sede que el club tiene en Avellaneda. Ahora las autoridades confirmaron que el mismo se celebrará mañana, desde las 11 de la mañana, a puertas cerradas en el estadio Ciudad de Vicente López de Platense.

A través de un comunicado, Aprevide informó que “el partido entre Independiente y Atlético Tucumán se jugará mañana domingo 24 de julio a las 11 hs en el Estadio de Platense, a puertas cerradas. APREVIDE garantiza la actividad social y deportiva normal dentro del club Platense. No se permitirá que hinchas de Independiente se acerquen a las inmediaciones del estadio Vicente López”.

La decisión de la postergación se tomó luego de lo que ocurrió pasadas las 19 con el enfrentamiento entre la policía y los hinchas del Rojo. Las fuerzas de seguridad apostadas en la zona comenzaron a disparar con balas de goma y arrojaron gas pimienta a los simpatizantes, lo que provocó un duelo entre ambas partes que terminó con varios policías heridos y detenidos.

En la jornada de ayer, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte había informado que “la suspensión se realizó con el fin de resguardar la integridad física de los concurrentes, protagonistas y organizadores del espectáculo futbolístico”. Además, en relación a los acontecimientos, Eduardo Aparicio, quien encabeza actualmente la organismo, expresó: “Tomamos la decisión de suspender el partido por respeto a la gente y a la institución, desde Aprevide repudiamos enérgicamente estos hechos, y las agresiones a los periodistas que cubrían el acto”.

El último fin de semana, tras el empate frente a Rosario Central como local, cientos de hinchas se juntaron en una de las zonas de acceso a las tribunas y pidieron elecciones ya en el club. Los socios cantaron contra la actual comisión directiva para presionar a favor de que se lleve adelante el acto eleccionario que se tuvo que haber llevado a cabo en diciembre de 2021.

El presente institucional se compara con el presente futbolístico del club. Hace 10 días, a las pocas horas de la derrota por 1-0 en el clásico ante Racing Club, Eduardo Domíngue dejó de ser el DT de Independiente. Tras varias horas en el predio que la institución tiene en Villa Domínico, el ex defensor presentó la renuncia, pero luego dilató su salida ante el reclamo de los futbolistas del plantel para que siguiera siendo el líder del grupo.

Luego de la despedida del DT, el manager Rolfi Montenegro dispuso que sea Claudio Graf, a cargo de la división Reserva, el que se haga cargo del primer equipo. Luego del 0-0 ante Rosario Central en Avellaneda, Independiente perdió 2-1 ante Defensa y Justicia. En el torneo de la Liga Profesional, el Rojo marcha en la posición 25 con 8 puntos, producto de dos triunfos, dos empates y cinco derrotas.

Quien tomó la palabra hoy fue Hugo Moyano, presidente del Rojo, quien apuntó a sectores opositores que tendrían intereses políticos, por los desmanes que se produjeron ayer en los alrededores de la sede del club: “Quedó demostrado claramente las intenciones que tiene un sector que no espera que se den las elecciones como corresponde. Muchos detenidos no tenían nada que ver con Independiente, son barras de otros sectores. En la maniobra de ayer se pone de manifiesto que quieren apoderarse del club de alguna forma para deteriorar a la comisión directiva”.

