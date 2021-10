Indian Wells: increíble ace de Andy Murray generó el asombro del público

Compartir

Linkedin Print

Andy Murray salió victorioso de una batalla ante el español Carlos Alcaraz, de apenas 18 años, al superarlo por 5-7, 6-3 y 6-2 en tres horas y cuatro minutos para avanzar a la tercera ronda del Masters 1000 de Indian Wells.

El escocés, que trata de regresar a la élite tras varias temporadas marcadas por las lesiones, fue capaz de remontar un set en contra a uno de los jugadores más pujantes del circuito, a quien ha augurado que llegará a ser número uno mundial. Ahora se enfrentará ante el alemán Alexander Zverev.

Murray se dio el lujo de despertar el asombro del público durante el partido con uno de sus saques. En lugar de rematar de arriba, como se hace tradicionalmente, el número 121 del ranking ATP “escondió” el tiro al darle a la pelota desde abajo, luego de haberla hecho picar un par de veces con su mano izquierda. Su maniobra dejó perplejo no sólo a los espectadores, sino también a su rival, quien no pudo reaccionar y quedó clavado ante el ace.

Alcaraz irrumpió en el mundo del tenis en el pasado Abierto de Estados Unidos convirtiéndose en el jugador masculino más joven en disputar unos cuartos de final en Flushing Meadows en la era Open (desde 1968). “Obviamente él tiene mucho potencial, mucha potencia de fuego y en estas condiciones no es fácil terminar los puntos rápidamente. Él es capaz de hacerlo porque tiene mucho ritmo desde el fondo de la pista. Tuve que luchar mucho”, dijo Murray sobre el español.

Ganador de tres torneos de Grand Slam, el escocés enfrentará en la tercera ronda a Alexander Zverev, tercer cabeza de serie, que cedió un set en su triunfo ante el estadounidense Jenson Brooksby por 6-4, 3-6 y 6-1.

Otros de los resultados destacados de la jornada fueron el triunfo de Stefanos Tsitsipas, segundo sembrado, quien se estrenó en el torneo con un r 6-2 y 6-4 ante el español Pedro Martínez. El griego, con un título de Masters 1000 de Monte Carlo 2020 en su palmarés, jugará la tercera ronda ante el italiano Fabio Fognini, número 30 mundial. Además, Pablo Carreño, duodécimo sembrado, venció al ecuatoriano Emilio Gómez por 6-1 y 6-4 y Albert Ramos al canadiense Félix Auger-Aliassime, séptimo cabeza de serie, por 6-4 y 6-2. Por su parte, el chileno Cristian Garín venció al estadounidense Ernesto Escobedo por 7-5 y 6-2.

Compartir

Linkedin Print