Aumentaron los combustibles por cuarta vez en este mes

La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa confirmó que desde este viernes rige un nuevo incremento en los combustibles, con subas que impactan en las estaciones de servicio de YPF y que se trasladarán progresivamente a las demás petroleras.

Según el relevamiento realizado por el organismo, los precios en YPF quedaron de la siguiente manera: la nafta Súper a $1418 (con un aumento de $13), la Infinia a $1649 (subió $7), el Diésel 500 a $1442 y el Diésel Premium a $1638 (con una suba de $21).

En tanto, en otras compañías los valores se ubican de la siguiente manera:

AXION: Súper $1413, Quantium $1699, Diésel $1511 y Quantium Diesel $1679.

SHELL: Súper $1452, V-Power $1726, Gasoil común $1514 y V-Power Diesel $1730.

Bandera Blanca: Súper $1220, Premium $1465, Gasolina Común $1694 y Euro Diésel $1780.

El Defensor del Pueblo, Dr. José Leonardo Gialluca, explicó que los aumentos responden a la política de desregulación de precios implementada por el Gobierno Nacional, que habilitó a las empresas a ajustar valores de acuerdo con la evolución del dólar y del mercado internacional del petróleo. “Esto genera incrementos parciales y escalonados, lo que deriva en precios distintos según la provincia y la marca de la estación de servicio”, señaló.

El funcionario advirtió además que el impacto en los costos de transporte ya se hace sentir. Un informe de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) reveló que en junio mover un camión aumentó 4,03%, la cifra más alta de los últimos 12 meses. Entre los rubros que más subieron se encuentran el costo financiero (8,82%) y el material rodante (6,22%).

“Todos estos incrementos se trasladan, de manera directa o indirecta, a los productos y servicios que terminan pagando los consumidores”, remarcó Gialluca.