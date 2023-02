Indican que avanzan sin pausa las obras de desagües en el barrio La Nueva Formosa

El director de Obras del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Enrique Daldovo, se refirió a las obras del sistema de desagüe que se están llevando adelante en el barrio Nueva Formosa de la ciudad capital.

“Los trabajos que se están ejecutando en la Nueva Formosa en este momento son el canal de revestido de Los Pumas que está en muy buen avance, tenemos que tener en cuenta que ese canal no sólo está en el área de la Nueva Formosa sino que también, dentro del barrio Sagrado Corazón que va junto con una avenida”, indicó.

También en el barrio

Sagrado Corazón

A su vez, explicó que el mismo tiene una extensión de más de 2500 metros aproximadamente con alcantarilla de cruce, “no sólo en la Nueva Formosa sino también en el Sagrado Corazón”.

Calle 6

En cuanto a las obras en la Calle 6, el funcionario señaló que hay un conducto que termina en el canal Los Pumas y que “está proyectado en varios sectores de la Nueva Formosa, no sólo en ese lote rural 132 que está desagotando ese conducto”.

“Es un desagüe definitivo del barrio, tenemos un avance muy elevado, esperamos que en las próximas lluvias el canal esté funcionando a pleno”, manifestó.

Anegamientos

En ese sentido, Daldovo recordó que el año pasado, si bien “no hubo lluvias muy intensas”, la Nueva Formosa no tuvo problemas de anegamientos “en ningún momento”.

Dos años

“Hace dos años que están funcionando, si bien aún no eran obras definitivas no tuvimos ese tipo de inconvenientes, se mantienen los canales de desagües que están en cielo abierto que son a tierra, con cooperativas que hacen la limpieza manual, retirando todo lo que es vegetación, que está en la parte que ocupa la solera de los canales”, precisó.

Y, por último, adelantó que se está trabajando no sólo en la Calle 6, sino también en la Calle 19 donde “ya está terminado ese conducto”; y al mismo tiempo, en el canal Frías con el mantenimiento manual de retiro de malezas y la corrección de soleras.