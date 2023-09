Indican que continúan los casos de coronavirus y dengue en la provincia

La directora de Epidemiología de la provincia, Claudia Rodríguez, se refirió a la situación actual de tres enfermedades que circulan en la zona: coronavirus, dengue y chikungunya.

Respecto del COVID-19, informó que “la semana pasada, que terminó el sábado 23, se registraron 189 casos positivos”, siendo cuatro más que en la anterior.

Ante esto, la funcionaria de la salud expresó: “No puedo decir que es un aumento, sí que se mantuvieron la cantidad de diagnósticos positivos”.

“Veníamos con descensos importantes en el número de casos”, amplió y sostuvo que de igual manera hay que esperar “a ver cómo se comporta esta semana el virus”.

En este contexto, afirmó que “todo el sistema de salud continúa hisopando, vacunando y llevando a cabo las acciones de control que corresponden”, subrayando que “los laboratorios que se abrieron durante la pandemia, que son más de 20, siguen funcionando”.

Además, informó que a partir de este jueves 28 de septiembre hasta el domingo 1º de octubre “volverán las carpas de inoculación contra el coronavirus en el Plaza San Martín y en la Peatonal de 16 a 19 horas”.

Y aclaró que esta campaña es “para reforzar la vacunación” y recordó que “la dosis de refuerzo debe ser aplicada una vez que hayan pasado seis meses de la última inmunización, que es lo que recomendó la Organización Mundial de la Salud (OMS) con respecto de esta vacuna”.

Dengue y chikungunya

En otro orden, Rodríguez se refirió al chikungunya, al apuntar que “hace dos semanas consecutivas que no tenemos diagnósticos positivos”.

Sin embargo, al referirse al dengue, indicó que “si bien seguimos con algunos casos, no es con la misma magnitud de hace unos meses atrás, cuando estábamos en pleno brote”.

Y aclaró que “los casos positivos son tanto en Capital como en algunas localidades del interior”.

También, reiteró que “el uso del repelente es muy importante para evitar la picadura del mosquito Aedes Aegypti, que es el que trasmite estas enfermedades, ya que tiene en su interior el virus y al picar a una persona sana la enferma”.

“Su uso es para aquellos que se encuentren o no infectados, porque si un mosquito sano pica a uno que tiene el virus, se enferma y sigue transmitiéndole a otras personas”, recalcó.

Por último, insistió en marcar que “a pesar de que la circulación sea baja, no se cortó la situación, y esto también es para el COVID”, por lo que “mientras haya casos positivos, quiere decir que el virus sigue circulando”, razón por la cual “debemos continuar cuidándonos”, finalizó.