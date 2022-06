Indican que el rubro de la construcción se ve afectado por el falta de gasoil

Compartir

Edgardo Hoyos de la Cámara Argentina de la Construcción delegación Formosa en contacto con el Grupo de Medios TVO habló acerca de las consecuencias que trae la falta de gasoil a las empresas.

Hoyos dijo «el faltante gasoil afecta a todos los rubros, pero hay que decir que hay sectores a los que afecta un poco mas que a otros. A nosotros como empresas constructoras dentro de las empresas la mayor incidencia de combustibles y lubricantes está dentro de las empresas que hacen las obras viales, esas están afectadas de una manera grave porque por ejemplo el día en el interior provincial después de las 11 horas ya no hubo gasoil, esperemos que se solucione este inconveniente».

«Esta situación produce atrasos en los ritmos de obras. Esperamos que se normalice esto porque ahora nuestro rubro esta repuntando porque tenemos muchas obras en ejecución y para el futuro también», añadió.

No se han paralizado

las obras

Consultado acerca de si se tuvo que frenar alguna obra, el profesional explicó que no hay reportes de que se haya paralizado alguna obra porque la escasez no es total.

Asimismo, señaló que «en el interior de la provincia están cargando por camión 5 mil pesos por cliente, esto es muy poco y no alcanza para las maquinas por ejemplo. En una de las obras que estamos llevando adelante en El Colorado, hemos tenido que trabajar a un 20 por ciento de lo que veníamos haciendo».

«La obra privada pequeña y mediana viene repuntando de una manera muy positiva, viene en curva ascendente, esto se ve en los locales de venta de materiales de construcción en donde hay alta de manda de los mismos», cerró.

