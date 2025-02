Indican que es falso que el agua de Pirané esté contaminada

En materia de agua potable, Pirané tiene una infraestructura muy importante, es la tercera localidad de la provincia por la cantidad de población: posee una red de más de 130 mil metros de cañerías distribuidos en toda la ciudad que alimentan a más de 7 mil viviendas.

Así lo confirmó el administrador del Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento del Gobierno de Formosa (SPAP), el ingeniero Julio César Vargas Yegros, quien también se refirió a la calidad del servicio en la localidad luego de que se presentaran en esta semana quejas de particulares.

“En ese sentido, queremos llevar tranquilidad a la población porque la afectación del servicio en esa localidad se realiza con normalidad”, resaltó el funcionario.

Señaló además que “se hacen todos los controles desde los procesos en la distribución, en el mantenimiento de las redes como de los centros de distribución. Así que no hay ningún motivo para alarmar a la población”, e incluso informó que están “en comunicación con el personal de salud pública y con los directivos, en este caso, del Hospital de Pirané”.

Para de esa manera, “si llegara a suceder en cualquier localidad que los servicios no funcionaran como debe ser”, marcó Vargas Yegros que “eso directamente recaería en la cantidad de consultas en los hospitales”. Sin embargo, consignó que desde el Hospital local “nos manifiestan que las consultas que se realizan en este verano están dentro de los parámetros normales”.

Es decir que “no hay indicativo de que haya un brote causado por la ingesta de agua contaminada”, desmintió en absoluto Vargas Yegros. Y agregó que “en la oficina de administración del SPAP en Pirané tampoco tenemos reclamos que nos lleven a pensar que hay un problema de la magnitud que por lo menos pretenden plantear”, aseguró.

En respuesta a la denuncia que se hizo pública en medios periodísticos impulsada por parte de sectores de la oposición local. Igualmente, “eso no significa que el servicio se quedará de brazos cruzados”, dejó en claro, sino que, al contrario, “la prevención la hacemos siempre, y si hay algún reclamo, aunque parezca descabellado, como en este caso, se realizan igual los controles para asegurarnos de que todo esté dentro de los parámetros habituales”.