Indican que Formosa no respondió al monitoreo sobre enfoques de alfabetización en el país

En el marco del 3er informe de monitoreo de los planes de alfabetización lanzados en 2024, se revelaron importantes datos sobre los métodos utilizados en las provincias para enseñar a leer y escribir a los estudiantes.

Sin embargo, Formosa, junto con Buenos Aires, fue una de las provincias que no respondió al cuestionario realizado por Argentinos por la Educación, lo que deja a la provincia fuera de este análisis.

El informe, elaborado por Valeria Abusamra (doctora en Lingüística e investigadora del CIIPME-Conicet), Víctor Volman y María Sol Alzú (Observatorio de Argentinos por la Educación), forma parte de la Campaña Nacional por la Alfabetización.

El objetivo es monitorear qué enfoques de alfabetización están siendo implementados en cada jurisdicción del país.

De las 24 provincias, 22 participaron del estudio, mientras que Formosa y Buenos Aires no lo hicieron, lo que genera un vacío en los datos referidos a estas dos provincias.

Según los datos obtenidos de las provincias que sí respondieron, los enfoques de alfabetización se dividen en varios tipos.

El más común es el método fonológico, que fue adoptado por 5 jurisdicciones, entre ellas la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chubut, Corrientes, La Rioja y San Juan.

Este enfoque se centra en la enseñanza explícita y secuencial de la relación entre grafemas (letras) y fonemas (sonidos).

Por otro lado, algunas provincias, como Jujuy, Neuquén y Río Negro, están implementando un enfoque constructivista, que pone énfasis en el trabajo con textos literarios y la importancia de las prácticas de lectura y escritura dentro del aula.

En cuanto al enfoque equilibrado, que busca integrar el trabajo con el sistema de escritura y la comprensión de textos, lo han adoptado provincias como Catamarca, Entre Ríos, Salta, Santa Fe y Tierra del Fuego.

También se reportaron 5 provincias utilizando enfoques mixtos, como Chaco, La Pampa, Mendoza, Misiones y Tucumán, en los cuales se combinan diversos elementos de los enfoques mencionados, o bien se permite que las escuelas elijan el método que mejor se adapte a sus necesidades.

El informe también destaca que algunas provincias, como Córdoba, Santa Cruz y Santiago del Estero, no definen un enfoque específico en sus planes de alfabetización, lo que genera incertidumbre sobre los métodos que se implementan en esos lugares.

A nivel nacional, la Secretaría de Educación de la Nación no ha definido un enfoque o método específico para la enseñanza de la lectura y la escritura, lo que deja a las provincias con libertad para elegir el método que consideren más adecuado.

Sin embargo, la falta de respuesta de Formosa al cuestionario plantea dudas sobre la implementación de estos métodos en la provincia.

Este monitoreo de la alfabetización sigue siendo una herramienta clave para medir el progreso y los desafíos en el sistema educativo argentino, y destaca la importancia de seguir de cerca los enfoques adoptados para asegurar una educación de calidad para todos los estudiantes del país.