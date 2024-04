Indican que la quita de subsidios y el tarifazo eléctrico son decisiones del Gobierno Nacional y auguran un efecto devastador

En el momento de mayor consumo de energía en el norte del país, se reiteró que fue una decisión del Gobierno Nacional del presidente Javier Milei eliminar los subsidios a la electricidad y aplicar un fuerte aumento de las tarifas, lo que ocasiona que se tensione al extremo el mercado.

En ese marco, el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de Formosa, el doctor Jorge Ibáñez, declaró que “el formoseño tiene que tener la información de que el subsidio que nos sacaron y el tarifazo energético fueron una decisión del Gobierno Nacional”.

Recalcó que “en el plano residencial aumentó, hasta ahora, 125% el kilowatt, pero a su vez esto sucede en el momento de mayor demanda por el calor, cuando uno prende el aire acondicionado en el verano. Y lo más grave es que el cuadro de mayo que ya está hecho aumenta hasta el 240%”.

Advirtió que “en los comercios es brutal el incremento del valor del kilovatio. Se incrementó un 420%. Es decir que si tenés un comercio con un freezer o una heladera, una carnicería con una cámara o una heladería, te aumentaron el 420%. Y lo hizo la Secretaría de Energía de la Nación, porque es fácil criticar a REFSA, pero no tiene nada que ver”.

En esa línea, dijo que “los subsidios que nos quitaron fueron muy importantes. Le sacaron el subsidio a la industria, al comercio, a los residenciales, y esta situación de las tarifas de la energía eléctrica es muy grave, en la cual las provincias recibimos la boleta de CAMMESA y es responsabilidad directa de quienes fijan la política nacional energética”.

“Haberles sacado el subsidio a los hospitales, las escuelas, los clubes de barrio, al alumbrado público es una barbaridad –repudió-. Eso lo han hecho desde el Gobierno Nacional y a veces la gente no conoce el tema, entonces grita, por supuesto, con justo motivo contra el que tiene enfrente, que es REFSA. Y no tenemos responsabilidad alguna”.

“Los subsidios eléctricos y el valor del kilovatio, que es el valor de la energía, van a recaer sobre nuestra gente y la provincia no tiene responsabilidad. Va a ser devastador el efecto que va a tener en las pymes”, advirtió, con preocupación.

Vale remarcar que este asunto formó parte del extenso temario que desarrollaron, el pasado martes 26, los gobernadores del Norte Grande Argentino, quienes se reunieron en la 19° Asamblea de mandatarios de esa zona del país, encuentro del que también participaron el ministro del Interior de la Nación, Guillermo Francos; el secretario general de Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe, y funcionarios nacionales.