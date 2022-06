Indican que por la suba del gasoil, aumentó la carne y volverá a aumentar la semana que viene

Compartir

La carne vacuna volvió a incrementar sus precios esta semana y según advirtieron algunos frigoríficos, lo volverá a hacer la siguiente semana. El aumento se da directamente a consecuencia de la suba en el flete tras los últimos incrementos en el precio del gasoil. «Estamos amancándonos como siempre, hay que pelearla», expresó Adrián, propietario de una carnicería, al Grupo de Medios TVO.

«Tuvimos un pequeño aumento con respecto al frigorífico. Teníamos la costilla a $600 y tuvimos que subirla a $650, la de novillito la teníamos a $700 y la subimos a $750. Vamos a tratar de mantener este precio para poder complacer la necesidad del cliente», manifestó el carnicero.

La actual suba implica unos $50 de diferencia con los precios anteriores en el asado. Desde el mes de abril, ya aumentó unos $300, cuando la costilla de novillito costaba $450 el kilo.

«Ojalá que pare, es lo que necesitamos todos. Ojalá hagamos un parate y que se ataje porque si esto sigue así, hay negocios que no van a aguantar», advirtió Adrián.

Esta nueva suba, mencionó, guarda relación directa con los aumentos del flete a causa del precio actual del gasoil que se actualizó días atrás, y no sería el último. Algunos frigoríficos ya han dado un preaviso de que los cortes van a aumentar la semana que viene de nuevo.

«La logística viene en camiones y aumentaron por eso. Tenemos un preaviso de los frigoríficos de que podría aumentar la semana que viene y hay que estar preparados ya para eso. La inflación afecta en todos los sentidos, ya sea en productos cárnicos, alimentos y el combustible», explicó el comerciante.

Si bien la situación es distinta en el sector, las ofertas de costillas a consecuencia del cierre de exportaciones, se limita a muy pocos frigoríficos y comerciantes, por lo que las subas son generalizadas para la mayoría de las carnicerías, afectando una vez más las ventas semanales.

«Las ventas bajaron bastante, la gente viene cuidando su bolsillo pero ahora cuidan demasiado su bolsillo porque no queda otra. No podemos poner un precio de cartel, hoy podemos poner un precio y la semana que viene tenemos otro. Nosotros tenemos que tratar de seguir remando con los precios que tenemos, buscándole la vuelta con las ofertas», concluyó Adrián.

