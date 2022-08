Indican que se sostiene la mejora en la situación epidemiológica en toda la provincia de Formosa

Compartir

Linkedin Print

La directora de Epidemiología de la provincia, la doctora Claudia Rodríguez, hizo un análisis sobre la situación sanitaria actual de la provincia con respecto del coronavirus.

La médica señaló que “ya empezó el descenso de casos en las localidades del interior”, recordando que “hasta la semana pasada, esta situación sólo la teníamos en las ciudades de Formosa y Clorinda”.

En este sentido, estimó que “si bien no es muy marcado el descenso, ya tenemos una tendencia a la disminución de diagnósticos positivos en estos lugares”, aclarando que “son tres los que están más comprometidos”, pero celebrando que “ya empezamos a ver el cambio en la pendiente de la curva, que es lo que nos va dando un buen pronóstico”.

A su vez, explicó que, si bien “han bajado la cantidad de hisopados, lo

que venimos observando de semanas anteriores es que aún con esta disminución de realización de tests, también se redujo el índice de contagios, es decir, bajaron los dos indicadores, situación que nos marca un buen pronóstico”.

Añadió que “todo lo que está pasando era lo que predecíamos que iba a suceder”.

También, indicó que se adelantó que iban a haber internados, especificando que en este nuevo pico “hay pacientes en sala y en terapia intensiva e inclusive algunos hasta con respirador”.

Amplió que “hasta el momento se registraron nueve fallecidos”, pero declaró que “hay una gran diferencia con la ola de enero-febrero y la del año 2021 “ya que no tiene la misma dimensión”, porque “el año pasado nos costó la vida de 1218 pacientes”.

Sobre esta nueva y alentadora situación epidemiológica, le otorgó crédito a la vacunación, aseverando que “con el esquema de inmunización de cuatro dosis, hemos evitado, en lo que va de este año, mil fallecidos en la provincia”, subrayando que “es un número muy importante, porque estamos hablando de vidas humanas”.

En cuanto a la vacunación pediátrica, reconoció que “viene lenta” y explicó que “desde el inicio de la aparición de estos componentes, hubo opiniones fue muy controvertidas”, recordando a la vez que se crearon los “grupos antivacunas que, si bien cada vez son menos, están y molestan”.

Además, sostuvo que “está prevista una quinta dosis”, pero aclaró que “todavía no tenemos los lineamientos desde el Ministerio de Salud de la Nación, creo que no debe faltar mucho”.

“Mientras tanto, debemos continuar con los refuerzos hasta que este virus no cambie tanto, como pasa con el de la gripe, y así nos permita tener una vacunación anual, que creo que es a lo que estamos tendiendo”, instó.

Síntomas

Otro punto en el que hizo fuerte hincapié fue en resaltar que “todo aquel que presente síntomas lo primero que debe hacer es ir al médico, para que le saque de dudas y lo diagnostique”.

A su vez, insistió en la importancia de que las personas que tienen sospecha de poseer el virus, se realicen el hisopado “porque si bien hay mucha gripe común, en el caso que tengan coronavirus, es relevante cortar la transmisión”, apuntando que para eso “deben aislarse”.

Finalmente, diferenció entre el virus de la gripe y el del coronavirus, explicando “que este último se transmite más que cualquier otro agente que pueda causar gripe, resfrío o neumonía”.

Compartir

Linkedin Print