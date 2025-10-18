Indicaron que con tendencia en baja, cerraron los casos de dengue en esta semana

Aunque la situación epidemiológica del dengue es favorable, piden a la población que siga el cumplimiento de los cuidados preventivos, ya que se están transitando periodos lluviosos que contribuye a la proliferación de mosquitos.

De acuerdo al parte informativo provincial de la Estrategia de Gestión Integrada de Dengue, difundido este sábado 18, en la última semana se realizaron 5099 test de vigilancia y búsqueda activa de casos febriles, arrojando siete de ellos resultado positivo a la enfermedad.

En Las Lomitas y El Potrillo se registraron dos casos en cada lugar, mientras que en San Martín Dos, Belgrano y Buena Vista registró un caso cada uno.

Además, se comunicó que no hay pacientes internados actualmente en hospitales de tercer nivel de complejidad de la ciudad capital, ni pacientes tratados con transfusión de hemocomponentes provistos por el Centro Provincial de Hemoterapia, como tampoco fallecidos por la enfermedad.

Las llamadas telefónicas de seguimiento clínico diario a pacientes con dengue fueron 65.

En cuanto a los datos acumulados de la provincia al día de hoy, el total casos diagnosticados desde el 1° de enero de 2025 a la fecha es de 1455; los serotipos virales circulantes son DEN 1 y DEN 2 y los fallecimientos por dengue desde el 1° de enero de 2024 a la fecha es cero.

Respecto de las acciones de control focal domiciliario y de protección personal, las viviendas con control focal realizado (bloqueadas) fueron 4154, las visitadas 7093 y las que se encontraban cerradas 2187.

A su vez, fueron 752 las viviendas en las que se negó el ingreso a la brigada sanitaria y 402 en las que se erradicaron larvas del mosquito.

La provisión de repelentes y larvicidas fabricados por el Laboratorio Provincial Laformed alcanzó unos 4154 y en la logística implementada para las acciones de control del Aedes aegypti fueron afectadas 359 personas al control del mosquito.