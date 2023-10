Indicaron que hubo un «leve» repunte de venta de carnes por el Día de la Madre

Julio, propietario de una carnicería del barrio El Porvenir en contacto con el Grupo de Medios TVO indicó que por el Día de la Madre hubo buenas ventas y que esto hizo que se remonte las bajas de meses anteriores. «Hemos remontado un poco la situación de meses anteriores con el Día de la Madre. Trabajamos más holgados, lo invertido pudimos recuperarlo», indicó el trabajador.

Julio comenzó diciendo: «siempre tratamos de stockearnos, más sabiendo que hay feriados y el Día de la Madre».

Consultado acerca de como fueron las ventas por la fecha, el trabajador indicó «hemos vendido bien. Veníamos bastante mal con las ventas, había caído un 50 por ciento y hay que decir que hemos vuelto a recuperar las ventas en lo que hace a carne para asado».

«Hace tres meses que notábamos que la situación estaba bastante mala. Solo vendíamos un poco más los fines de semanas, entre semana poco y nada. La carne ha dejado de consumir la gente», explicó.

Asimismo, dijo «hemos remontado un poco la situación de meses anteriores con las ventas del Día de la Madre. Trabajamos más holgados, lo invertido hemos recuperado».

En cuanto a los precios, el propietario de la carnicería comentó que mucha gente se acerca a comprar y muchos no se fijan el precio «porque eligen los cortes más lindos, hay otros que si preguntan y ven la manera de que los precios no sean tan altos. Lo que mas se vendió fueron las costillas y el lechón».

En cuanto a las ventas día a día explicó que la gente se acerca y pide puchero, algún corte que cueste barato, antes vendíamos muy bien y hoy en día vemos que a la gente no le alcanza para comer.

«De todos modos, hay que decir que no siempre suben de precio todos los cortes de carnes y estos incrementos se notan mucho porque cuestan el doble», puntualizó.