Indicaron que la actual sequía extraordinaria es similar a la acontecida en el año 1944

La extraordinaria sequía que azota la región de las cuencas hídricas más importantes del país tiene un antecedente similar ocurrido hace 7 décadas y aún no se esperan precipitaciones importantes. «La idea es que haya una normalización de las precipitaciones, pero no hay nada en el corto plazo», manifestó Juan Carlos Bertoni, Presidente del Instituto Nacional del Agua, al Grupo de Medios TVO.

«Estamos con una situación de sequías generalizadas en buena parte de la Cuenca del Plata desde marzo del 2020. Tanto en magnitud como en su extensión, está es una sequía extraordinaria que sólo se comprará en los últimos años con aquella que tuvimos 1944, una buena cantidad de años atrás», agregó Bertoni.

Si bien en el plazo de estos tres años se registraron algunas precipitaciones en las cuencas de los ríos Paraguay y Paraná, las mismas no fueron suficientes para mitigar los efectos de la sequía y favorecer a su recuperación.

«Son situaciones que existen. Por tercer año consecutivo que tenemos este fenómeno regional de la Niña que tiende a que las precipitaciones sean más débiles que las normales y eso ha llevado a que grandes cuencas, como la del Paraná y Paraguay, realmente hayan ido disminuyendo sus reservas», indicó el titular del INA.

Pero está marcada situación relacionada con la sequía y la falta de lluvias no se da únicamente en nuestro país. En el caso de la cuenca alta del río Paraguay, en la región del Pantanal, también se registran valores bajos de aportes de agua.

En este sentido, Bertoni sostuvo que «lamentablemente no tenemos perspectivas de cambios sustanciales en las próximas semanas por más que se produzcan algunas lluvias en la zona alta. La sequía es tan importante y por tanto tiempo que va a llevar buen tiempo a que se recupere».

En el caso del río Paraguay, nuestro límite geográfico, la recuperación de sus niveles a aquellos considerados normales demoras más, pero se sostiene por más tiempo debido a la gran extensión de su cuenca. Más allá de esta característica, los registros marcan una situación importante de bajada.

«Hoy en día tenemos 0,20 centímetros de registro en Formosa, pero en términos generales estamos 2,30 metros por debajo de los últimos 25 años, es decir una situación realmente importante y vamos a tener que transitar el mes de enero y posiblemente febrero, siempre con valores bajos», detalló el funcionario.

De esta forma, los pronósticos para las próximas semanas no arrojan una marcada caída de lluvias que posibiliten una recuperación de la cuenca de ambos ríos, una situación en parte, agravada por el cambio climático.

‘La idea es que haya una normalización de las precipitaciones, pero no hay nada en el corto plazo. Esto no es porque no ha llovido las últimas semanas, es un proceso que viene de larga data y que ha sido más crítico el año pasado; todo indica que no vamos a tener una recuperación rápida. Como ciclo vamos a tener un ciclo más seco, todo hace pensar que esto está asociado al cambio climático», completó Bertoni.

