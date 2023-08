Indicaron que los materiales de construcción están hasta un 25 por ciento más caros

El presidente de la Cámara de Construcción de Formosa, Edgardo Hoyos en contacto con el Grupo de Medios TVO habló acerca de la situación económica en el sector tras la devaluación post PASO y señaló que en el sector hubo un salto de precios de hasta el 25 por ciento.

Hoyos comenzó diciendo: «como es de público conocimiento con la devaluación del pasado lunes, los precios sufrieron un salto de hasta un 25 por ciento en algunos productos. En la mayoría los incrementos fueron de hasta un 15 por ciento».

En cuanto a precios, indicó que el cemento aumentó un 12, la cal 15, cerámicos también un 15, las membranas y aislantes tuvieron un salto del 22 por ciento.

Consultado acerca de si sufrió algún tipo de restricción en la compra de insumos, aseveró «no hay ningún producto que nos hayan dicho que no vendamos o que no me lo iban a mandar. Lo que, si todas las compras son pago de contado y anticipado, en 7 o 15 días cuanto más tarda los productos llegan. Las empresas que se encargan de hacer fletes ya han aumentado sus servicios».

Obras

Aclaró por último que «las obras que están con problemas desde hace más de un año con las nacionales, pero no están paradas, si están sufriendo atrasos importantes. Esto sin embargo no pasa con las obras con fondos coparticipables con el flujo de obras que hace años atrás, pero esto avanza a buen ritmo».