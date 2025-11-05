Indignación de padres por la falta de cupos en preinscripciones online a colegios secundarios

Gran malestar generó este miércoles la apertura de las preinscripciones online para el primer año del nivel secundario en las distintas instituciones de la ciudad de Formosa. A través de redes sociales y mensajes difundidos por WhatsApp, numerosos padres expresaron su indignación al descubrir que, en apenas minutos, los cupos en colegios como el Comercio y el Polivalente de Arte ya estaban completamente agotados.

Según denunciaron, la inscripción se habilitó a través de la página oficial del Ministerio de Educación de Formosa, pero la demanda superó ampliamente la capacidad del sistema y dejó a cientos de familias sin posibilidad de registrar a sus hijos.

“Queremos hacer pública nuestra indignación como padres y madres que intentamos preinscribir a nuestros hijos en el Colegio Comercio de Formosa. El pasado 29 de septiembre nos presentamos en el colegio para realizar la inscripción de manera presencial, pero la directora nos informó que todo sería online y que nos avisarían la fecha exacta. Sin embargo, hoy nos encontramos con la sorpresa de que habilitaron la inscripción —supuestamente a las 14:30 horas— y en menos de tres minutos los cupos ya estaban ‘agotados’. Esto es una verdadera falta de respeto y una burla hacia las familias”, expresaron en un mensaje conjunto.

Los padres aseguran que no hubo una comunicación clara ni una metodología transparente. “Nos preguntamos cómo es posible que se agoten los cupos en tan poco tiempo y qué va a pasar con los chicos que quedaron afuera”, manifestaron. Exigieron, además, una intervención inmediata del Ministerio de Educación provincial “para garantizar la igualdad de oportunidades y una educación justa para todos”.

En los comentarios publicados por redes sociales, la indignación fue unánime.

“Una vergüenza. A los cinco minutos de habilitar la página ya no había más lugares ni en Comercio ni en el Polivalente. Busqué a la directora todo octubre cuando empezó la preinscripción y nunca atendió, una vergüenza”, señaló una madre.

“Un desastre. Llamás por teléfono y te dicen que solo seis cupos tenían en el Polivalente, y en Comercio ninguno”, denunció otro padre.

“Lo hacen todo mil veces más complicado. Entré a la página a los cinco minutos y ya estaban todos los cupos llenos”, comentó otra usuaria.

Algunos padres también cuestionaron la falta de igualdad en el proceso.

“La verdad, una vergüenza cómo se manejan. Inscriben primero a los hermanos, tíos, vecinos, hasta el gato de los alumnos que ya están ahí, dejando a muchos chicos afuera. No avisan nada ni publican comunicados para que uno no pierda el tiempo”, escribió otra madre en redes sociales.

“Solo 20 cupos habilitaron por la página”, aseguraron otros.

El reclamo, sin embargo, no se limitó a una sola institución. Según relataron los propios padres, el problema se repitió en diferentes colegios de la ciudad.

“No solo ahí pasó. Estuve desde las 13 horas mirando y entrando en la página, llegó la hora y luego automáticamente no había más cupos”, contó un usuario.

“Otro fracaso del Ministerio de Educación de Formosa”, se lamentó otra madre.

Incluso recordaron que la misma situación se había producido el año pasado con las inscripciones en la EPET N.º 7: “Menos de un minuto y ya no había más cupos. Una vergüenza”, recordaron.

Hasta el momento, el Ministerio de Educación no emitió un comunicado oficial sobre el funcionamiento del sistema ni sobre la posibilidad de ampliar los cupos en las instituciones más demandadas. Mientras tanto, las familias continúan reclamando una respuesta y un mecanismo más justo y accesible para las próximas etapas del proceso de inscripción.