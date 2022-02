Compartir

En el hospital distrital 8 si no tenes hisopado no te dejan entrar teniendo incluso la vacunación completa, ni siquiera te dejan hacerlo para retirar estudios. Esto no se comprende porque en otros lugares la gente está encimada y nadie controla si tienen vacunan o no. Son medidas absurdas y lamentables.

