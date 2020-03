Indignante: formoseños denuncian sobreprecios en el valor de frutas y verduras

Compartir

A días del anuncio del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno nacional y que empezó a regir el viernes a las 00 horas en todo el país, hubo desesperación de muchas personas que acudieron a comprar mercadería, agua mineral, leche como también frutas y verduras. Tras esta situación y con el correr de los días, ya que se va acabando el stock de las casas, volvieron a salir a comprar y denunciaron que en diferentes comercios que se dedican exclusivamente a la venta de frutas y verduras hubo una suba de hasta el 100% en la mercadería, algo que generó un gran malestar en los formoseños.

En ese marco, muchos de los clientes dialogaron con el Grupo de Medios TVO para expresar su descontento y pedir que las autoridades competentes actúan al respecto, ya que lejos de mantener los valores y así ayudar a la economía de los argentinos que atraviesan por un difícil momento, todo aumentó complicando aún más la realidad de las familias formoseñas.

Constantes quejas

«Los precios están sin control, la bolsa de cebollas solamente costaba 400 pesos y hoy supera los 800, ya está llegando casi a mil pesos en menos de dos días, la caja de banana llega a los 1500 pesos en algunos puestos del Mercado Frutihortícola donde supuestamente trabajan productores formoseños, pero al final los precios son más elevados que en cualquier otro lugar», se quejó un vecino de la ciudad.

«Son muchas las quejas de la gente por las subas que hay, pero hasta ahora no salió ningún organismo a defendernos, hay familias que tenemos muchos integrantes y apenas nos alcanza, no puedo creer que estén sacando provecho con esta situación cuando ya explicaron que va a haber ayuda para evitar pérdidas, pero aún así insisten en tocar el bolsillo de la gente», opinó otra formoseña.

«Es una vergüenza lo que sucede, hace 10 días estaba 300 pesos la cebolla y la papa a 250 pesos, el sábado fue mi mamá a comprar y le dijeron que ya estaba mil pesos la papa, es el triple de suba, una locura total y ningún organismo sale a respaldarnos», expresó otra mujer.

«El presidente Fernández ordenó no aumentar los precios, de lo contrario dijo que pagarán multa pero a nadie le importa al parecer porque hacen lo que quieren, se están abusando del bolsillo de la gente, incluso sabiendo la pobreza que hay en Formosa y no les importa nada, me duele el alma ver que sean así. Hay una conocida verdulería a la que fui toda la vida que está sobre la avenida Cabral y todo aumentó, ya no se puede comprar ni una docena de naranja», se quejó otra mujer.

Otros aumentos

De la misma forma manifestaron que los sobreprecios también se dan en otros ámbitos.

» Yo lo quiero saber es quién nos paga lo que pagamos de más, nadie nos va a devolver la plata y en vez de ser mejores personas con los demás, cada uno quiere salvar su cabeza, o al menos eso piensan los de los supermercados que también aplican subas que asustan. La primera semana de marzo el muslo de pollo costaba 90 pesos, ahora ya está a 150 pesos el kilo y no saben ni qué responder cuando uno va a comprar, empiezan a aumentar todo y no se puede creer», manifestó otra formoseña.

«Así como anda la Policía por las calles controlando la circulación de la gente, sería bueno que también vayan los organismos pertinentes a los supermercados, fruterías, verdulerías y pregunten los precios de cada cosa, se van a asustar con lo que están subiendo. Es de suma urgencia que controlen y multen a todo aquel que está sacando provecho con esta situación», pidió.

» Tengo una nena de dos años que toma mucho yogur bebible y hace una semana le compraba a 60 o 75 pesos dependiendo de la marca, ahora ya está a 108 e incluso a 130 pesos el mismo sachet de siempre, lo peor es que quienes tenemos criaturas tenemos que comprar sí o sí porque los chicos consumen eso pero no hay dinero que aguante, no sé qué vamos a hacer si esto sigue así», lamentó otra joven.

También hubo quejas de clientes que manifestaron adoptar todas las medidas para ir a hacer las compras, pero no en todos los locales se respeta esto. «La mayoría de las verdulerías carece de medidas de higiene y protección ante una emergencia y aislamiento y también nos pone en riesgo a los demás», expresó un poblador.

«No es solo el tema de los precios, son muchas cuestiones que salen a la luz, solo espero que se apliquen multas severas contra quienes están remarcando precios porque acá está en juego la salud y ante la desesperación de la gente y la angustia porque le alcance el dinero, una vez más los poderosos están dando la espalda», aseveró otro vecino.

«El fin de semana estuvieron muy pendientes de los kioscos de barrio y otros negocios que cumplen con la normativa y espero que así también estén los que tienen que controlar el bolsillo de la gente, hubo muchísimos aumentos y eso nadie lo puede negar, solo espero que nuestras autoridades tomen las medidas correspondientes porque esto no puede seguir así, hay familias que viven como pueden y esto los deja muy mal. Lo peor es que suben los precios en alimentos básicos como la papa, la cebolla, incluso un local vende los huevos a 10 pesos o 12 pesos cada uno, están superando un límite y es vergonzoso lo que hacen», finalizó otro poblador.