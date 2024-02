Industria: «Esto se va a convertir en un desastre», advirtió Cosenza ante el tarifazo a la energía eléctrica impuesto por Nación

Se manifiesta una gran preocupación del sector industrial ante el próximo aumento del valor de la energía eléctrica, con posibles consecuencias como aumento de productos, despidos y hasta el cierre de comercios.

El subsecretario de Desarrollo Económico de Formosa, Horacio Cosenza, se refirió a la situación de las industrias y pymes, expresando que “estamos muy preocupados” porque “la realidad es que va a venir un gran tarifazo determinado por el gobierno nacional, que no sabemos de cuánto es, se habla de 300% o más y recién vamos a saber cuando tengamos la primera factura de luz”.

De esa manera, reprochó que el gobierno de Javier Milei haya “liberado la tarifa energética”, acusando de “aumentos siderales para todos los sectores, que podría ser insostenible”, advirtiendo que “lo más fuerte lo va a sentir el sector industrial y las pymes”.

En ese sentido, Cosenza explicó que “lo grave para el sector, es que las empresas grandes, incluso los supermercados, compran potencia, que puede variar de acuerdo al tamaño de la industria y eso aumenta el 100% y es un pago fijo mensual que ellos tienen”; y agregó que, superando ese valor de potencia inicial, deben pagar el cargo variable.

“La preocupación del sector pymes, industrial y comercial, es que cuando vengan las facturas, no saben cómo van a hacer para pagar, si tenemos caída de consumo y de producción, y a esto se suma, más de 110% de devaluación”, manifestó.

De esa manera, apuntó hacia la falta de políticas del gobierno nacional, afirmando que “lo peor, es que no han hecho algo paralelo como para contener este tarifazo que se viene”.

“Como Gobierno de Formosa y como justicialista, no estamos de acuerdo con el aumento desmedido de la energía eléctrica, por lo menos, hubieran tenido un plan de contingencia que acompañe esta medida que afecta a los argentinos y argentinas”, ratificó.

El subsecretario continuó señalando que “esto se va a convertir en un desastre” y comentó que “acá hay dos variables, la primera es que el aumento de la energía se traslade a los productos; y si con esa medida no alcanza, la segunda es que comiencen a despedir operarios para mantener el balance”.

Por último, Cosenza mencionó la posibilidad de que los comercios cierren sus puertas porque el valor energético es impagable, pero “ojalá que eso no suceda”, dijo al finalizar.