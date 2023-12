Inédita decisión: los ministros de Milei juraron en secreto, sin prensa, ni transmisión oficial

Si bien se suponía que habría circuito cerrado para seguirlo, no hubo ninguna información sobre el evento; juró su hermana Karina como secretaria general de Presidencia

En la tarde de este domingo, cinco horas y media después de recibir los atributos de mando, Javier Milei tenía pautada la toma de juramento a sus nueve ministros y el jefe de todos ellos, Nicolás Posee, en una ceremonia en el Salón Blanco de Casa Rosada. Sin embargo, la ceremonia empezó cincuenta minutos después de lo previsto y pese a que se contemplaba su transmisión por sistema cerrado, y a que inicialmente se esperaba que la prensa acreditada accediera, nada de todo eso sucedió.

Desde el Gobierno aseguraron a LA NACION que: “el presidente dijo que la situación de la Argentina es crítica. No hay nada que festejar”. Tras lo que agregaron que “la jura es un evento privado para que los ministros se puedan poner a trabajar”.

De ese modo, que no registra antecedentes, el libertario tomó juramento a Patricia Bullrich para Seguridad; Mariano Cúneo Libarona para Justicia; a Luis Caputo, para Economía; Sandra Pettovello para Capital Humano; Diana Mondino para Relaciones Exteriores; Guillermo Ferraro para Infraestructura; Mario Russo para Salud; Guillermo Francos para Interior y Luis Petri para Defensa, en secreto. Al final también le tomó juramento a su hermana Karina, como secretaria General de Presidencia, momento en el que el mandatario se emocionó visiblemente según contaron testigos del momento. Para esa designación Milei debió derogar un decreto de Mauricio Macri, que impedía el nombramiento de familiares, pero desde la nueva administración no se informó al respecto.

El hecho de que la jura haya sido a puertas cerradas es inédito. Se trata de un acto público y, a contramano de lo sucedido antes a lo largo de la jornada, fue el primero en no transmitirse. En general es un procedimiento protocolar sin ningún tipo de conflicto.

La noticia empañó la concreción de uno de las principales promesas de campaña de Milei sobre la reducción de 18 a 9 ministerios que quedó oficializada hoy con el primer Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que rubricó el libertario. En ese escrito, de casi 80 páginas, se detallan también las funciones de Capital Humano e Infraestructura, los dos nuevos ministerios, así como la redistribución de las Secretarías en las que devinieron las carteras que perdieron rango ministerial.

Según pudo saber LA NACION de fuentes que asistieron a la jura, el primero en hacerlo fue Posee, luego Francos, Mondino, Petri, Caputo, Cuneo Libarona, Bullrich, Russo, Pettovello y por último Karina Milei.

Todos los flamantes integrantes del Gabinete estuvieron también presentes en la ceremonia de traspaso de mando realizada este mediodía en el Congreso de la Nación, donde el libertario recibió los atributos de mando por parte de su antecesor, Alberto Fernández. Llegaron acompañándolo en la comitiva que lo llevó desde el Hotel Libertador hasta la sede del Parlamento.

De Ministerios a Secretarías

El nuevo número de carteras contrasta drásticamente con el que había hasta ahora, que era de 18. Se trata de la primera reducción del gasto público al que apunta el libertario.

Parte de esos Ministerios serán a partir de hoy, Secretarías: como Desarrollo Social, Trabajo, Mujeres y Educación, que estarán bajo la órbita de la flamante cartera de Capital Humano. Mientras que el ministerio de Ambiente, pasará a ser secretaría dependiente de Interior, al igual que Turismo. Ciencia, Tecnología e Innovación y Cultura quedarán en manos de Jefatura de Gabinete. Lo referente a Desarrollo Territorial y Transporte, en manos de Infraestructura.

Milei incluyó en su equipo de ministros a la exfórmula presidencial que compitió y perdió ante él, integrada por Bullrich y Petri. En tanto que también convocó a un exfuncionario de Mauricio Macri, como Caputo y cifró gran parte del poder que viene en Pettovello, una de las personas de su mayor cercanía, y a quien le concentró carteras sensibles, ahora devenidas en secretarías bajo su órbita.

Tras algunas idas y vueltas finalmente Salud no fue reducida a Secretaría y siguió como cartera. Russo, su flamante titular, fue uno de los últimos en ser confirmados.