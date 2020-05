Inédito festejo por el coronavirus: Salzburgo ganó a Copa Austria y celebró con distanciamiento social

Compartir

La pandemia de coronavirus cambió al mundo. Además de contagiar a casi 6 millones de personas en todo el mundo y provocar más de 350 mil muertes, modificó la forma en que los individuos deben relacionarse. En ese escenario, el deporte no está ajeno a los cambios que generó la aparición del COVID-19 y tuvo que aplicar estrictos protocolos para evitar la circulación del virus.

Así sucedió en el reinicio del fútbol en Alemania con la Bundesliga, donde ver a los jugadores festejar sin poder abrazarse o encontrarse imágenes de los bancos de suplentes con el personal utilizando barbijos se convirtió en una escena que no generó sorpresa.

Más allá del acostumbramiento a esta nueva normalidad, que también incluye estadios vacíos, este viernes se sumó una imagen que hasta ahora no se había producido. Por la definición de la Copa de Austria, el Red Bull Salzburgo logró un contundente triunfo ante Lustenau por 5-0 para coronarse como el ganador del torneo local.

Una vez que se concretó la victoria en favor del último campeón de la Bundesliga austríaca, los futbolistas tuvieron que seguir los lineamientos establecidos por la organización para celebrar el título. En una extensa alfombra, delimitada con círculos para cada uno de los ganadores, cada uno de los integrantes del plantel del Salzburgo celebró el campeonato evitando el contacto con sus compañeros.

Lo mismo le sucedió al capitán del equipo, Andreas Ulmer, que una vez que recibió el trofeo, se posicionó enfrente del resto del grupo y levantó en soledad la copa de campeones. El partido, que se jugó en el Wörthersee Stadion, ubicado en la ciudad de Klagenfurt, se disputó a puertas cerradas, por lo que en las imágenes se pueden ver a los futbolistas festejando la primera coronación del fútbol en época de coronavirus.

Gracias a superar al Lustenau, el Red Bull Salzburgo se alzó con su sexta Copa Austria, un certamen que se disputó por primera vez en 1919 y que tiene como máximo ganador al histórico Austria Viena. Es una competición de la que participan 64 equipos del fútbol austríaco que se van eliminando entre sí hasta llegar a la definición del certamen.

Además de lograr un nuevo campeonato, el Red Bull se convirtió en el líder del torneo de primera división de su país debido a una particular sanción que recibió el LASK, que se mantenía en la cima de las posiciones. Durante la última semana, el equipo situado en la localidad de Pasching, fue sancionado por no respetar el distanciamiento social en los entrenamiento y fue multado con la quita de seis puntos y una suma económica por evadir los protocolos dispuestos por la Federación Austríaca de Fútbol.