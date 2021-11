Inés Arrondo destacó el apoyo a los clubes durante la pandemia

Compartir

La Secretaria de Deportes sostuvo que las instituciones «son centrales para el modelo de desarrollo deportivo» planificado porque son «los lugares de los que sale la mayoría» de los atletas.

La secretaria de Deportes, Inés Arrondo, volvió a destacar este martes el apoyo del Gobierno nacional a los clubes de todo el país durante la pandemia de coronavirus y, además, sostuvo la importancia de tener «una mirada integral» para el desarrollo «de todas las disciplinas».

«Nos ha tocado un partido muy difícil porque el deporte no escapó al impacto que tuvo la pandemia en todos los ámbitos. Pero hubo una enorme voluntad política para lanzar distintos programas, a pesar de las dificultades, que buscaron sostener la estructura del desarrollo deportivo», dijo Arrondo en Télam Radio.

«Hubo asistencia para atender la emergencia de los clubes y con el programa ATP llegamos a más de 15.000 trabajadoras y trabajadores registrados de las instituciones deportivas», añadió.

Arrondo sostuvo que los clubes «son centrales para el modelo de desarrollo deportivo» planificado porque son «los lugares de los que sale la mayoría» de los atletas.

«Por eso tenemos una mirada integral, porque el alto rendimiento por lo general se nutre de los clubes y ahí tenemos que poner el eje de nuestra estrategia de crecimiento. Por lo general se apoya al deportista que tuvo un logro y nosotros estamos convencidos de que ese apoyo debe llegar mucho antes», añadió.

La ex «Leona» aseguró que trabaja «muy bien» con las federaciones de cada disciplina y señaló que «el país tiene un gran potencial en el deporte que hay que apoyar y sostener después de varios años en que se sufrió un fuerte desfinanciamiento en el área».

«Cada disciplina deportiva debe tener un desarrollo integral. Hay muchas que están muy arraigadas en nuestra sociedad y están muy presentes en los clubes y hay otras que no tanto, por eso para cada una debe haber un trabajo específico, aunque para todas la idea es en principio fortalecer la competencia interna», dijo.

Finalmente, y respecto del caso Lucas González (el futbolista de las inferiores de Barracas Central que fue asesinado por efectivos de la Policía de la Ciudad), Arrondo apuntó: «Definitivamente no puede volver a pasar algo así».

«Además de haber creado la dirección de Políticas de Género en la Secretaría de Deportes, venimos trabajando fuertemente con el Inadi para combatir la discriminación en todos los sentidos, porque el deporte es fundamental en la construcción de una sociedad más sana, más justa y más igualitaria», concluyó.

