Inesperada eliminación en Masterchef Celebrity 2: “Si hubiera una tercera temporada, te meto de cabeza”

Ya muy cerca de las instancias finales, este domingo se vivió una nueva gala de eliminación en Masterchef Celebrity 2. Dani La Chepi, Alex Caniggia, Gastón Dalmau, Carmen Barbieri y Juanse se enfrentaron en un difícil desafío para evitar ser el próximo eliminado del reality.

Para sorpresa de los participantes, en sus mesadas los esperaba una barreta, que debían utilizar para abrir su respectiva caja misteriosa. Allí encontrarían todos los ingredientes necesarios para preparar un plato a libre elección que sorprenda al jurado: un pescado de río y verduras. Contaban con 60 minutos para terminar la prueba y, a diferencia de otras emisiones, no tuvieron que ir al mercado.

Una vez escuchada la consigna, los concursantes pusieron manos a la obra. Pero unos minutos más tarde, sonó la chicharra y Donato De Santis les anunció que debían ir a buscar una nueva caja, que contenía cuatro ingredientes de los cuales estaban obligados a usar dos, además de un utensilio. El tiempo iba corriendo, por eso tuvieron que apurar el ritmo. Desde el balcón, Candela Vetrano, Sol Pérez, María O´Donell, Claudia Fontán y Georgina Barbarossa, quienes ya tenían asegurado su lugar en la próxima semana, no pararon de gritar indicaciones para ayudar a sus compañeros. ”Están insoportables”, les dijo Santiago del Moro. Pero, a solo cinco minutos del final de la prueba, Damián Betular informó que debían ir a buscar otra caja misteriosa, que contenía la vajilla donde sí o sí debían emplatar su preparación.

Finalmente, el tiempo se agotó y los chefs comenzaron con sus devoluciones. En primer lugar, hicieron pasar al frente a Gastón y Juanse, que fueron considerados como los mejores de la noche. “Lo que hicieron hoy los dos es un gran paso en su evolución, nos emocionaron. Solo me queda felicitarlos”, les expresó Germán Martitegui. Luego, fue el turno de Alex, que tuvo una performance aceptable y Betular le anunció que pasó a la próxima ronda.

De esta forma, el mano a mano quedó entre La Chepi y Carmen. “Hubo un plato al que le faltó un poquito más, y ese fue el plato de Carmen Barbieri. Carmen abandona la cocina de Masterchef Celebrity”, expresó el chef italiano. “Muchas gracias, realmente estar en este programa me hizo volver a ser yo, poder accionar más rápido, caminar y hablar más rápido, a tener ganas de salir de mi casa. Fue el remedio que me faltaba para superar el transe que pasé. Yo tengo que decir gracias, me esperaron, que volviera a la vida y después otro mes para que me recuperara. Y me tuvieron paciencia con los platos que presenté. Estoy muy feliz de haber pasado por este programa”, expresó la capocómica recordando su internación por COVID-19.

Luego, fue el jurado el que le dedicó unas palabras a la reciente eliminada. “Este programa creo que te humanizó en varios sentidos, el antes, el durante y también el después. Verte así en las hornallas con tu alegría, tus brillos. Desde que entraste por esta puerta nos emocionaste a todos”, dijo Donato. En tanto, Betular le expresó: “Fede (Bal) nos contaba: ’No sabés lo que es mamá, cuando venga acá la vas a amar’. Y es verdad, es muy fácil encariñarse con alguien como vos. Te respeto, te admiro mucho desde antes y, ahora que te conozco, mucho más. Y los que te decimos gracias somos nosotros, por todo lo que nos diste. Esperarte fue un placer”. Por último, el dueño de Tegui cerró: “Fue tan lindo verte entrar, dije: ’Esta mujer salió de una terapia intensiva y viene acá’. Y Fede nos contaba las ganas que tenías. Nunca pensé que te ibas a ir, te vamos a extrañar. Fue una alegría conocerte, Fede se queda corto. Y si por mí fuera, si hubiera un Masterchef 3, te meto de cabeza”.

