Inesperado: el Gobierno de Milei votó contra el embargo a Cuba

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó este miércoles por abrumadora mayoría una resolución que pide el fin del embargo de Estados Unidos a Cuba. Es la 32ª vez que se vota así. La novedad aquí es que, contrario a las políticas disruptivas que venía teniendo Javier Milei ante la ONU, y sus críticas al socialismo como el del férrero régimen cubano, su gobierno votó en contra del embargo que Cuba llama «bloqueo».

La resolución fue presentada por La Habana en la sede en Nueva York de la ONU y se denominó «Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los EE.UU. de América contra Cuba». Este tiene más de seis décadas de vigencia.A favor votaron 187 países. En contra solo 2, Estados Unidos e Israel; y se abstuvo solo Moldova.

Esta subrayó la «necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba», y exige que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, solicite a los estados miembros y otros organismos un informe sobre su cumplimiento a la luz de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional y lo presente a la Asamblea General.

La votación fue en la ONU y Clarín consultó detalles del voto argentino que, con Milei, viene totalmente alineado en su política exterior con EE.UU. e Israel.

Fuentes oficiales señalaron que la Argentina «votó junto con la mayoría de las democracias liberales occidentales, en un pronunciamiento a favor del libre comercio y la libertad de navegación». Dijeron también que el voto no era en «contra» de nadie, y que se alineó con el derecho nacional e internacional. «Las medidas coercitivas unilaterales son consideradas ilegales si no provienen del Consejo de Seguridad (de las Naciones Unidas). Además, no se favorece un precedente que pueda afectar a la Argentina en otros escenarios».

Otra posible explicación, dijeron otras fuentes a Clarín es el rol importante de la isla de Cuba y sus aliados ante el Comité de Descolonización de la ONU. Año tras año, una resolución de este le da a la Argentina razón en su reclamo al Reino Unido para que se inicie una discusión pacífica sobre la soberanía de las Malvinas.

Un revés ahí sería una suerte de «tragedia diplomática» para la Argentina. Con lo cual, Milei habría escuchado los consejos del ministerio que conduce la canciller Diana Mondino.

En la última Asamblea General de las Naciones Unidas, donde participó el presidente Milei, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, fue el único que defendió a la Argentina. «Apoyamos el legítimo derecho de soberanía del pueblo argentino sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur y los espacios marítimos circundantes.», expresó en representación de su país.

Ahora, frente a esta votación, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, celebró en su cuenta en X, donde señaló que «el pequeño David volvió a vencer al gigante Goliat». Agregó: «La pequeña Cuba ha vuelto a derrotar al imperio vecino que, seguramente, ignorará con prepotencia la demanda mundial, pero la dignidad de este pueblo y la solidaridad universal han vuelto a derrotarlo», agregó el mandatario, junto a la etiqueta #TumbaElBloqueo.

Por su parte, el canciller del régimen Cubano tuiteó: «Nueva victoria de Cuba, justicia y verdad en la Asamblea General de @ONU_es. El gobierno de Estados Unidos ha quedado una vez más aislado ante esta contundente condena para poner fin al genocida y obsoleto bloqueo que tanto daño causa al pueblo cubano».

Según información de la dictadura cubana, el costo de las duras sanciones que Estados Unidos aplica a la isla como parte de una política antigua que se impuso en plena Guerra Fría -y que golpea más al pueblo que a sus dirigentes- entre marzo de 2023 y febrero de 2024 ascendió a 5.056,8 millones de dólares.

Fruto del aislamiento, y de la propia ineficiencia de su economía, Cuba sufre falta de medicamentos y alimentos. No tiene combustible; padece de masivos y prolongados apagones. Además, tiene una alta inflación; vive en la dolarización y con ello hay un deterioro de los omniservicios estatales como la educación y la salud.