Inesperado pedido de Wanda Nara a Javier Milei: «Si alguien se lo puede hacer llegar»

Wanda Nara está acostumbrada a captar la atención de sus seguidores. Este miércoles, la empresaria sorprendió con un video que difundió en sus redes sociales, donde apeló directamente al presidente argentino, Javier Milei. A través del clip, la conductora le hizo un pedido especial para las mascotas. Todo comenzó con una historia de Instagram grabada junto a su hija mayor, Francesca Icardi, en la que Wanda compartió una situación doméstica que le afecta.

“Este es un pedido para nuestro Presidente. No sé si lo va a ver o si alguien se lo puede hacer llegar. Queremos ver de implementar… No sé si es a él al que nos tenemos que dirigir: que los perritos puedan entrar a los supermercados”, dijo Wanda, mientras sostenía el teléfono con una mano y mostraba a su hija y a Cookie, su perra, esperando afuera del supermercado.

Resulta que Francesca se negó a entrar al establecimiento al no poder ingresar junto a su mascota. Esta simple negativa se convirtió en el disparador de una reflexión que la mediática decidió convertir en una petición abierta. “Franchi no quiere entrar al supermercado porque tiene que dejar a Cookie atada”, explicó.

Según destacó la propia conductora, en muchos países donde residió está naturalizado el ingreso de mascotas a espacios comerciales. “Estamos muy mal acostumbradas de otros países donde vivimos y me encantaría adoptar las cosas buenas de otros lugares”, expresó.

“Los dueños de los perros tendrían que ser responsables, venir con toallitas, esa sería la idea de mi plan”, propuso en el mismo video. Según la empresaria, la clave estaría en fomentar un comportamiento responsable que permita mitigar posibles inconvenientes, como la limpieza de eventuales desechos. “Que vengan con las toallitas para limpiar si el perro hace algo y las bolsitas”, sugirió.

Cookie llegó a la vida de Wanda, Mauro Icardi y su familia, en 2024, en un momento en el que los rumores de crisis y separación del matrimonio ya estaban en boca de todos. En aquel entonces, la perrita protagonizó varias publicaciones en las redes sociales de ambos. A poco tiempo de su regreso al país y las emisiones de Bake Off Famosos (Telefe), Icardi compartió una foto de la salchicha, acompañada de un mensaje que generó especulación: “Los perros detectan el amor en el corazón, no en las palabras”. Según comentaron los internautas en aquel momento, el jugador había intentado demostrar que había vuelto al país y que estaba junto a su familia.

Desde la llegada de Cookie a la casa de Wanda, la perra se convirtió en la compañera inseparable de la presentadora. Esto quedó demostrado cuando la llevó consigo a su primera entrevista con Susana Giménez, un episodio que regaló uno de los momentos televisivos más recordados del año pasado. Durante el programa, la invitada ingresó al estudio con su flamante compañía en brazos, explicando que no podía dejarla sola porque lloraba mucho.

La interacción con Susana estuvo llena de humor y además protagonizó un incidente inesperado. “Mirá que no es para vos”, le advirtió Wanda a la diva de los teléfonos al entregarle a la perrita, mientras la conductora le respondía: “Está temblando, ¿por qué me hacés esto?”. Poco después, la cachorra se hizo pis en el sillón del programa, provocando gritos y risas en el estudio. Por su parte, la anfitriona, divertida, recordó un momento similar en el que otro perro había tenido un accidente en vivo: “Trae buena suerte”, bromeó, mientras asistían a limpiar el desliz que ocurrió en plena emisión.