Inesperado reencuentro de las hijas de Wanda Nara con su abuelo Juan Icardi en Santa Fe

La celebración del Día de la Patria en Argentina se tiñó de un inesperado matiz familiar cuando las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi realizaron una sorpresiva visita a su abuelo Juan Icardi, quien reside en Santa Fe. Este encuentro se hizo público a través de un posteo del padre del futbolista en su cuenta de Instagram, donde compartió este insólito reencuentro que sus seguidores no tardaron en comentar.

Las niñas, ataviadas con camisetas alusivas a los colores patrios, disfrutaron del día junto a su abuelo, quien las recibió preparando un típico locro en una gigantesca olla. Las expresiones alegres de las niñas mientras ayudan en la cocina capturaron la emotividad del momento, todo inmortalizado bajo la sencilla leyenda: “Feliz día”. Por detrás, el papá del jugador del Galatasaray cantaba y su expresión reflejaba la felicidad del reencuentro, luego de años de distanciamiento.

Esta inusual visita cobra mayor relevancia al considerarse el prolongado distanciamiento que Mauro Icardi ha mantenido de su familia paterna. En un giro más reciente, en febrero de este año Mauro visitó Rosario acompañado de la actriz China Suárez al poco tiempo de oficializar su romance. De esta manera, sumaron un nuevo capítulo a la compleja historia que lo une a su familia. Las tensiones que se venían gestando durante años entre el futbolista y su padre, Juan Carlos Icardi, desde ese momento parecieron ir cediendo. Tal es así que un posteo reciente del padre en su cuenta de Instagram reveló un abrazo cómplice entre padre e hijo, simbolizando una reconciliación que pocos habrían anticipado hasta hace poco tiempo. Sin embargo, desde aquel día no volvieron a verse.

Así fue como durante este festejo patrio, en el domingo 25 de mayo, la futura conductora de Masterchef Famosos (Telefe) llevó a sus hijas a reencontrarse con su abuelo y parte de su familia paterna. Esto ocurrió mientras el futbolista se encuentra en Turquía junto a la China Suárez y los hijos de la actriz.

Cabe destacar que lejos de los reflejos mediáticos pero constante en las redes sociales, Juan Carlos Icardi reflejó en sus publicaciones la reconstruida relación con Mauro. Este acercamiento se había mantenido fuera de foco, pero desde ese día de febrero, fotografías compartidas reforzaron los lazos que un tiempo atrás parecían irremediablemente rotos. Desde que el futbolista fue a visitar a su papá y también a su círculo familiar más cercano, reveló un entramado afectivo que había permanecido en la sombra.

Mauro no solo estrechó lazos con su progenitor, el viaje a Rosario le permitió reconectarse con otros familiares, como su sobrina Nicole, quien protagonizó una emotiva imagen abrazada a su tío. Esta relación familiar se destaca por la calidez y fraternidad que se desprende de las imágenes. Durante ese lapso de tiempo, sus seguidores agradecieron a la China Suárez, a quien hicieron responsable de este acercamiento entre Mauro y su familia de origen, sin embargo, también comentaron que las hijas del jugador no fueron de la partida.

En aquel momento, ese viaje a Rosario no fue únicamente una oportunidad para restablecer lazos familiares. La visita a lugares emblemáticos de la ciudad, como el Monumento Nacional a la Bandera, fue parte de este itinerario que marcó un detalle significativo de la escapada. Como suele ocurrir cada vez que la actriz publica alguna imagen en sus redes sociales, las críticas no se hicieron esperar. “¿Era necesario que pongan una foto con el monumento a la bandera? Ya nos dimos cuenta que están en Rosario», “Ya quiere ser parte de la familia y ocupar el lugar de Wanda”, fueron parte de los mensajes que se hicieron eco en las redes sociales.