Infantino llega al país para reunirse con Tapia

El ítalo-suizo está realizando una gira mundial para que su idea de hacer un Mundial de Fútbol cada dos años tenga apoyos oficiales. Los viajes de Infantino comenzaron el 11 de octubre en Israel.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se reunirá este lunes con el titular de la AFA, Claudio Tapia, en el marco de su gira por Sudamérica en busca de apoyo para el proyecto del Mundial de fútbol cada dos años.

El suizo llegó el sábado a Santiago de Chile y este domingo comenzó con su agenda en el país trasandino, su cuarto destino luego de pasar por Colombia, Venezuela y Ecuador.

La Argentina será el quinto y último país que visita Infantino en el marco de sus viajes en busca de apoyo para la aprobación del proyecto de realizar el Mundial cada dos años.

El titular de la FIFA podría aterrizar este domingo por la noche en Buenos Aires y el lunes se reunirá con «Chiqui» Tapia en el predio de la AFA en Ezeiza donde compartirán un almuerzo.

Esta será la cuarta visita oficial de Infantino desde que asumió la presidencia de la FIFA a fines de febrero de 2016.La primera fue en octubre de 2017 donde visitó la sede de la AFA en la calle Viamonte.Luego volvió en abril de 2018 en el marco del Congreso de la Conmebol que tuvo a la AFA como anfitriona.

Su último y frustrado paso por nuestro país fue en noviembre de 2018 para presenciar la segunda final de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors en el estadio Monumental.

El periplo del ítalo-suizo comenzó el lunes 11 de octubre en Israel, donde brindó su particular comparación entre el proyecto de un Mundial de fútbol cada dos años y el Super Bowl de fútbol americano en Estados Unidos.

«El Super Bowl se organiza todos los años, ¿por qué no tener una Copa del Mundo cada dos años? Muchos críticos dicen que sería perjudicial, pero los estudios de FIFA aseguran que no disminuiría la magia del torneo porque su frecuencia no afectaría su calidad y reputación», explicó Infantino, quien también promovió la ampliación de 32 a 48 seleccionados participantes que comenzará luego de Qatar 2022.

La visita de Infantino a Israel tuvo efectos colaterales ya que la Asociación Palestina de Fútbol le canceló la reunión programada para el martes 12 por su presencia en el Museo de la Tolerancia en Jerusalén.

