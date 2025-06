Infartante triunfo de Regatas en el quinto clásico para avanzar a cuartos

En el quinto y definitivo encuentro de la serie de Reclasificación de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), Regatas Corrientes se quedó con un increíble partido que se definió en tiempo suplementario por 93 a 91, para cerrar 3 a 2 la llave eliminatoria y avanzar a los cuartos de final donde deberá enfrentarse con Oberá Tenis Club.

Un partido con todos los condimentos, en un estadio donde no cabía un alma más, y donde el «fantasma» arrancó dominando el juego, luego el Rojinegro emparejó la historia, parecía que se lo llevaba sacando siete de luz con dos minutos por jugar. El «remero» reaccionó y tuvo la ventaja, pero Grun forzó el suplementario. Allí, nuevamente la historia fue equilibrada y se definió desde la línea en los últimos segundos.

La gran figura del partido fue Iván Gramajo, que se despachó con 32 puntos con 5 de 9 en triples y puntos en los momentos calientes. Ramírez Barrios tuvo un buen encuentro con 14 tantos y 8 rebotes. En la visita Federico Grun se despachó con 27 unidades, 7 rebotes y 7 asistencias.

El amanecer del duelo encontró mejor al local, que por primera vez en la serie se sintió cómodo en las transiciones ofensivas sacando 6 en los primeros cuatro de juego 8-2. Sin embargo, con la segunda unidad el Rojinegro equilibró el duelo y el primer parcial se cerró 17-13.

El «fantasma» continuó trabajando bien desde la intensidad defensiva, solucionando los problemas que le había causado el pick and roll con cambios, mientras que en ataque fluyó bien y encontró puntos en diferentes manos para mantenerse como líder y sacar distancia de doble al cabo del primer tiempo 37-27.

Regatas tuvo un gran momento al inicio de la segunda mitad llegando a sacar 12 de luz (48-36), pero allí el visitante reaccionó con la importante aparición de Grun logró achicar el margen y en la última acción, con un doble de Méndez, empató la historia en 54.

San Martín mejoró notablemente en ambos costados y tradujo eso en una sequía goleadora de su rival y en ofensivas efectivas, apoyado en Givens que estuvo fino para que su equipo pase al frente y se escape 66-73 a falta de dos y medios. Sin embargo, la cosa no quedó ahí y el local respondió con experiencia y logró volver al frente y ponerse arriba 77-75 a falta de 13 segundos, pero Grun tenía algo más que decir y aprovechó la última para empatar todo en 77 y mandar las cosas al suplementario.

En el suplementario el trámite se mantuvo, y San Martín llegó a liderar por cinco tantos, pero el Fantasma tuvo la figura de Gramajo siendo fundamental para torcer la historia, la cual luego se terminaría definiendo desde la línea de tiros libres para cerrar la victoria por 93 a 91.

Síntesis del partido:

Regatas (93): Nicolás Aguirre 10, Sebastián Lugo 2, Iván Gramajo 32, Fabián Ramírez Barrios 14, Charles Thomas 12; Andrés Jaime 8, Federico Elías 3, Quintin Alexander 6, Salvador Giletto 6, Tobías Franchela 0. DT: Juan Varas.

San Martín (91): Gastón García 6, Federico Grun 27, Lucas Gargallo 0, Samuel Givens 21, Dario Hunt 2; Franco Méndez 16, Vicente Garello 14, Sebastián Acevedo 5, Tomás Botta 0. DT: Gabriel Revidatti.

Progresión: 17-13, 37-27, 54-54, 77-77, 93-91.

Árbitros: Pablo Estévez, Fernando Sampietro y Julio Dinamarca.

Cancha: «José Jorge Contte» (Club Regatas Corrientes).