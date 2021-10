Infidelidad y escándalo: las excusas que Gago y su amante le habrían dado a Dulko

Compartir

La separación de Gisela Dulko y Fernando Gago sigue dando tela para cortar. Esta vez fue Yanina Latorre en el programa Los ángeles de la mañana quien reveló más detalles sobre el conflicto en cuestión y cómo habrían sido los días previos a que se destapara el escándalo y se conociera la infidelidad entre su marido y una de sus mejores amigas, Verónica Laffitte.

Así fue como la panelista aseguró conocer cómo eran las conversaciones que la pareja tenía en referencia a la tercera en discordia, y, a su vez, las que mantenía la tenista tenía con su amiga en referencia al ex futbolista. “Eran muy amigas (Gisela y Verónica), él (Gago) vivía en Mar del Plata y Verónica le decía cosas como ‘tu marido es un nabo’ o ‘separate’”, contó Yanina sobre las mujeres que en teoría eran amigas. A su vez, agregó que él le decía sobre Laffitte: “Es un gato, no seas amiga de ella”.

Durante el último tiempo Gago estuvo viviendo en Mar del Plata, ya que era director técnico de Aldosivi y fue en ese período de distancia cuando comenzaron los cortocircuitos de la pareja: “Gisela se quería ir a vivir con él y los chicos pero él no quiso, entonces ella comenzó a atar cabos y a desconfiar. Se sientan un día en la cena y ella lo encara, ‘¿vos estás encamándote con ésta?’. ‘Sí, estoy enamorado’, fue la respuesta de él que aceptó todo”.

Según la angelita, a los tres días de aquella charla reveladora con quien ahora es su ex mujer, el ex futbolista se fue a vivir con su amante a otra casa dentro del country que se la alquiló a una madre del colegio donde van sus hijos, que se fue a vivir a Miami. “Es una casa hermosa que se la alquilaron a otra madre del colegio, todo pasa en el mismo chat”, agregó y aseguró que los deportistas ya pusieron en venta su casa.

Por otro lado, desde el entorno de Dulko reconocieron el engaño pero negaron que ella hubiera encontrado a su ex marido y a su ex amiga en su cama, como dijo en una primera instancia Cinthia Fernández. Incluso la panelista lo reconoció: “Nunca vi tanta gente que me dijo ‘por favor eso no lo digas’”. Hace unos días, la actriz y bailarina había dicho sin filtro que “Gisela los habría encontrado en su propia casa, en su propia cama. Abrió la puertita y estaba Fernando Gago con esta chica”.

Gisela y Verónica mantenían una amistad desde que se conocieron en el colegio de sus hijos, incluso sus maridos también eran amigos y ambas parejas compartían cenas, festejos, eventos escolares y hasta deportes. Invitada a un móvil, Ximena Capristo quiso sumar algunos datos sobre el escándalo: “Tengo novedades del entorno de Gisela, ella asume los cuernos, la separación, todo pero dice que no los encontró en la cama”.

Además la actriz, que durante un tiempo fue muy cercana a Gago cuando él estaba de novio con Silvina Luna, afirmó que esta no sería la primera vez que la pareja pasa por esta situación. “No es la primera vez que se le conoce a alguien a él”, aseguró.

Los ahora ex marido y mujer se pusieron de novios en el 2009 y dos años después se casaron con una espectacular fiesta a la que asistieron más de 400 personas. Tras contraer matrimonio ella dejó su carrera como tenista y lanzó una marca de ropa para chicos Juntos son padres de Mateo, Antonella y Daniele. “Ella está destruida, la está pasando muy mal. Lo peor de todo es que eran muy amigas entre ellas y las familias, si bien hace dos años que se conocieron iban juntos para todos lados: Gisela, Gago, esta mujer Verónica y Martín, el marido de ella que hasta este momento no había aparecido en escena. Es abogado, me hablaron maravillas de él, que también está destruido”, había contado la mamá de Charis, Bella y Francesca hace una semana.

