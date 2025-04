Inflación: cómo será el pasaje de la devaluación a los precios, según algunos economistas

Tras la implementación de la nueva banda cambiaria y el levantamiento del cepo, además del valor al que se quedará el dólar oficial, la pregunta obligada es en qué medida y en cuánto tiempo la devaluación del peso se va a trasladar a los precios de la economía.

Los economistas están a full con los relevamientos y si bien consideran que es prematuro arrojar números concretos, advierten que el famoso “pass through” (pasaje a precios) se dará progresivamente en los próximos meses.

Por lo pronto, los expertos estiman que en abril el indicador de los precios al consumidor (IPC) rondará en el 5%, algo que podría reiterarse en mayo.

Más a largo plazo, en la encuesta del Banco Central donde los economistas vuelcan sus previsiones (REM), ya se veía la expectativa del salto devaluatorio porque el promedio de las consultoras, esperaba a fines de marzo una inflación anual de entre 26,4% y 27,5%, cinco puntos por arriba de lo que se proyectaba en enero.

El economista de la consultora Eco Go, Sebastián Menescaldi sostiene que el impacto del traslado a precios, “es distinto» al de otras ocasiones. “Antes, el Banco Central marcaba la cancha, pero hoy no es claro y es volátil, con lo cual el traslado es más difuso de manera inicial. Recién empiezan las grandes empresas, que fijan precios con el dólar futuro. Luego el resto se irá reacomodando», explica y agrega que «a esto hay que sumarle el parate de las ventas”.

No obstante, el analista reconoce que la devaluación “va a tener impacto”. Antes de plantearse este escenario económico, la consultora proyectaba una inflación del 2,7% para abril y ahora estima que puede ir entre 4% y 5%. “Y como pega a mediados de mes, también tiene su impacto en mayo por el arrastre estadístico”, explicó Menescaldi.

Juan Pablo Ronderos, de la consultora MAP, no duda que el impacto será “hacia arriba”. Y explica que todo el mercado va a estar corrigiendo sus pronósticos sobre la base de dos efectos: «El primero es que la inflación de marzo estuvo por encima de lo que esperábamos todos (3,7%), con la alarma adicional del 3,2% de la inflación núcleo. Y la segunda es la devaluación del tipo de cambio oficial».

«Para nosotros va a tener un traslado a precios, en los próximos tres meses de un 40% o 50%, con lo cual esperamos una aceleración de la inflación a 4,5% en abril y otro 4,5% en mayo. Para luego volver a bajar y converger en torno del 3% hacia agosto». El pronóstico anual de esta consultora era de una inflación del 23% y lo va a terminar acomodando con 8 o 10 puntos adicionales.

Desde la visión de Guido Zack, director de Economía de Fundar, “la depreciación de la moneda claramente va a tener un efecto al alza en los precios, tal como sucedió cada vez que el tipo de cambio subió en la Argentina”. Según él, ya el 3,7% de marzo deja un efecto arrastre para abril también elevado, entonces era difícil aún sin la depreciación que la inflación en abril fuera menor a 3%.

“Ahora con esta depreciación es probable que supere el 4% dejando también un arrastre importante para mayo y además un efecto adicional del reacomodamiento de precios en mayo que posiblemente haga que la inflación difícilmente sea menor al 4% en ese mes.

En los meses que siguen, la gran pregunta es primero a qué valor se va a estabilizar el tipo de cambio. Según este analista, hay una disyuntiva entre los efectos de corto y mediano plazo. Cuanto más alto el dólar, la inflación va a ser mayor, pero es probable que un dólar más en torno a $ 1.300, $ 1.350 se perciba como más sostenible que un dólar en torno a $ 1.050″.

«Si el valor del dólar se va hacia la franja de entre $ 1.000 y $ 1.100 el efecto inflacionario va a ser más bajo, y la recuperación de los ingresos va a ser algo más importante en estos primeros meses.

Pero es un tipo de cambio que -más temprano que tarde- se percibirá como insostenible y probablemente vuelvan las expectativas de devaluación, pero con unos 20.000 millones de dólares adicionales de deuda», consideró.