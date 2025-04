Inflación de abril daría más baja que la de marzo por el fin del cepo

Las consultoras recortaron a la baja sus proyecciones iniciales de entre 4% y 5% y ahora estiman que el dato será menor al 3,7% de marzo.

Explican que influyó la baja del dólar en los días siguientes a la salida del cepo y la negociación que se frenó con supermercados por las nuevas listas.

La inflación de abril habría sido inferior a la de marzo, con un movimiento en los precios menor al 3,7% del mes pasado, según los analistas, por la baja del dólar oficial en la primera semana tras el fin del cepo y los aumentos que las empresas de consumo masivo pensaban aplicar en las góndolas y que dejaron en suspenso luego de la polémica que se generó con los supermercados y el Gobierno.

Las consultoras privadas recortaron a la baja sus proyecciones iniciales de entre 4% y 5%, y por estas horas están rehaciendo los pronósticos. Las que ya tienen los datos actualizados ahora estiman que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) terminará abril en un rango de entre 2,7% y 3,9%. C&T Asesores Económicos, firma que conducen María Castiglioni y Camilo Tiscornia, prevé un 2,7%. “Creemos que no va a llegar a 3%, por lo que venimos relevando. Más allá de algún zigzagueo en rubros puntuales por especulación, no vemos efecto de algún ítem que llame la atención”, consideró Castiglioni.

Y agregó: “Precios que en la segunda semana subieron, se retrotrajeron en la tercera, y eso ayuda, al igual que la baja en las verduras, que aumentaron fuerte en marzo por cuestiones que no tenían que ver con el tipo de cambio, sino por factores climáticos. También la carne vacuna está estable y no hubo un incremento relevante en servicios. Algo se movió turismo por los feriados de Semana Santa y los próximos del Día del Trabajador”.

El IPC de Fundación Libertad y Progreso, consultora que lidera Aldo Abram, arroja un 3%. “Nuestra medición no muestra que haya habido un impacto significativo en precios desde la unificación cambiaria. El tipo de cambio oficial mayorista tuvo un salto pequeño, lo que reduce la probabilidad de que se traslade a precios. Consideramos poco probable que se repitan los aumentos de precios particulares, en especial en el rubro de verduras, y podríamos ver alguna corrección a la baja, restándole presión al IPC”, destacó Eugenio Marí, economista jefe de la firma.

Por encima del 3%, están los pronósticos de PxQ, que calcula que la inflación de abril se ubicará en torno a 3,2% o 3,3%. “Por ahora vemos un efecto muy moderado del nuevo régimen cambiario”, anticipó la consultora que cofundó Emmanuel Alvarez Agis, exviceministro de Economía entre 2013 y 2015.

Para Equilibra, también dará alrededor de 3,3%. “Nos dio baja la medición de inflación de esta semana: solo 0,1%, por lo que recortamos la proyección mensual de 3,5% a 3,3%”, explicó Lorenzo Sigaut Gravina, cofundador de la compañía.

Según EcoGo, el dato podría ser 3,5%, aunque aclaró que “es preliminar y está sujeto a modificaciones”. “La baja responde a una menor variación a la esperada en el rubro alimentos, en el contexto del reacomodamiento del tipo de cambio oficial luego de los cambios en el esquema cambiario”, señaló.