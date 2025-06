Inflación de mayo fue 1,5%: la más baja en 5 años

Tras conocerse el dato de inflación en CABA, este jueves se informó el Índice de Precios al Consumidor nacional. ¿Qué cifra esperaba el Gobierno y qué proyectaban las consultoras?.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este jueves por la tarde el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a mayo de 2025, que se ubicó en 1,5%, la cifra más baja en cinco años.

De es manera, el índice acumuló en el año una variación de 13,3%. En la comparación interanual, el incremento alcanzó el 43,5%.

«Sin cepo, corrigiendo precios relativos y con la economía creciendo al 6% anual. Tenemos el mejor presidente del mundo», destacó Luis Caputo al hacerse eco de los informes de precios minoristas y canasta básica que publicó este jueves el instituto estadístico.

El Presidente republicó ese mensaje devolviéndole los elogios a Caputo, al que suele calificar como el «mejor ministro de la historia».

«La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta de dinero. Ya sea porque sube la oferta, cae la demanda o las dos cosas a la vez, lo cual hace que pierda poder adquisitivo el dinero y que los precios en dinero suban», insistió Milei en un segundo mensaje.

También celebraron el dato de inflación el vocero Manuel Adorni y otros funcionarios del oficialismo.

La división de mayor aumento en el mes fue Comunicación (4,1%), por subas en Servicios de telefonía e internet. Le siguió Restaurantes y hoteles (3,0%), por las alzas en Restaurantes y comidas fuera del hogar.

La división con mayor incidencia en las regiones GBA, Pampeana y Cuyo fue Restaurantes y hoteles (3,0%). En cambio, en Noreste y Noroeste la mayor incidencia se registró en Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,5%), mientras que en Patagonia fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,4%)

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en mayo de 2025 con respecto al mes previo fueron Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,5%) y Transporte (0,4%).

A nivel de las categorías, los bienes y servicios en el IPC núcleo (2,2%) lideraron el incremento, seguidos de los precios Regulados (1,3%) y los Estacionales (-2,7%).

El presidente Javier Milei ya había anticipado que la inflación del mes pasado se ubicaría finalmente por debajo del 2%, un número que estaba en línea con las estimaciones difundidas por distintas consultoras privadas.

De esta manera, se rompió con una racha de casi cinco años del IPC mensual por arriba del 2%, con un máximo de 25,5% en diciembre del 2023, tras la asunción de Javier Milei: el último número que quebró el piso del 2% fue el 1,9% de julio del 2020, y el índice no tocaba un nivel del 1,5% desde mayo de ese mismo año.

«La tasa de inflación saltó al 3,7% (en marzo), pero dijeron que se iba a quedar en niveles del 5 al 7%. Al mes siguiente (abril) cayó a 2,8%, este mes se espera que rompa el 2%, y yo se los afirmo desde acá que para el año que viene la inflación en la Argentina habrá sido historia del pasado», indicó el mandatario durante el Madrid Economic Forum.

Como antecedente y en línea con este pronóstico, la inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue del 1,6% en mayo y acumula un 12,9% en los primeros cinco meses del año según el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA).

El número, considerado un precursor relevante para el Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional, era un buen dato para el Gobierno: suponía una fuerte caída de 0,7% respecto al 2,3% de abril.

A nivel nacional, pese a que el peso en el índice de los rubros que toman el INDEC y el IDECBA no son los mismos, las principales consultoras también proyectaban un IPC de mayo perforando el 2%, pero por encima del 1,5%.

En el quinto relevamiento del año, los participantes del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora el Banco Central (BCRA) estimaron una inflación mensual de 2,1% para mayo, recortando un 0,7 la proyección previa.

Quienes mejor proyectaron esa variable en el pasado pronosticaron en tanto una inflación de 2,0% mensual para mayo (-0,6 p.p. con relación al REM previo).

Orlando J. Ferreres y Asociados (OJF), C&T y EcoGo, dos de las consultoras más reconocidas, coincidieron en las estimaciones para el quinto mes del año, e informaron que el indicador rompería el piso del 2%.

Tanto OJF como C&T hicieron los relevamientos en el Gran Buenos Aires (GBA) y estimaron un IPC del 1,8% mensual en mayo.

«Registró un crecimiento interanual de 41,9%», precisa el informe de OJF. En esa línea, la inflación núcleo avanzaría a un ritmo mensual de 2,5%, marcando un aumento de 35,2% anual.

Los mismos números proyectó C&T, que consideró que la dinámica del mes estuvo atravesada por diversos factores. «La estabilidad cambiaria, la reducción de impuestos, el ‘Hot Sale’ y las menores lluvias, sobre todo en la primera parte del mes», indicaron.

En esa línea, también EcoGo cerró su relevamiento en 1,9%, si bien el promedio de alimentos y bebidas -el rubro clave-, se mantuvo más alto (2,5%).

«La inflación registró una desaceleración luego del dato de abril (2,8% INDEC) y rompiendo, al fin, la tan buscada barrera del 2%», señaló en su reporte.